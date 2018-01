Golden State evenaart clubrecord met veertiende zege op rij buitenshuis, sneuvelt binnenkort record van LA Lakers? Redactie

12u54

Bron: Belga 0 Photo News Stephen Curry NBA Kampioen Golden State heeft vannacht in de NBA een veertiende opeenvolgende overwinning in een uitwedstrijd behaald. Dankzij de 112-119 zege in Chicago evenaarden Stephen Curry en co het clubrecord van de Warriors.

Curry was in het United Center van de Bulls goed voor 30 punten en negen rebounds. Klay Thompson werd met 38 punten topschutter. Ook Kevin Durant (19 ptn) vond vlot de weg naar de korf. Bij de thuisploeg speelde de Montenegrijn Nikola Mirotic (24 ptn) zich in de kijker. Voor Golden State, de leider in de Western Conference, was het de 37e zege van het seizoen, de 21e op verplaatsing. De laatste nederlaag van de Californiërs buitenshuis dateert van 22 november in Oklahoma City. Het record qua aantal opeenvolgende uitzeges staat sinds het seizoen 1971-1972 met zestien op naam van de LA Lakers.

Zaterdag wacht voor de kampioen de lastige trip naar Houston, de nummer twee in de Conference. De Rockets kwamen woensdag niet actie. San Antonio, de nummer drie uit het Westen, won onder impuls van LaMarcus Aldridge (34 ptn) met 95-100 in Brooklyn.

In de Eastern Conference genoot leider Boston van een rustdag. Eerste achtervolger Toronto behaalde een 96-91 zege tegen Detroit. Vicekampioen Cleveland, de nummer drie, kwam evenmin in actie.

