Golden State en Houston winnen vlot op verplaatsing, San Antonio onderuit tegen Oklahoma City

09u36

Bron: Belga Photo News NBA Kampioen Golden State en Houston hebben gisteren in de NBA allebei een ruime overwinning buitenshuis geboekt. Daarnaast ging San Antonio ten onder tegen Oklahoma City.

De Warriors waren met 95-123 te sterk voor Miami. Stephen Curry was in de American Airlines Arena goed voor 30 punten, zes meer dan zijn teamgenoot Kevin Durant.

De overwinning van de Californiërs werd een beetje overschaduwd door de uitsluiting van Shaun Livingston. Die moest in het tweede kwart naar de kant na een heftige woordenwisseling met een van de scheidsrechters.

De titelhouder in de NBA staat met achttien zeges en zes nederlagen tweede in de Western Conference. Alleen Houston doet met achttien overwinningen en vier verliespartijen beter. De Rockets kenden gisteravond weinig moeite met de LA Lakers. Onder aanvoering van James Harden (36 punten) wonnen de Texanen met 95-118 in het Staples Center en behaalden zo een zevende opeenvolgende overwinning.

Westbrook gidst Oklahoma City voorbij San Antonio

San Antonio, de nummer drie in het Westen, ging met 90-87 onderuit tegen Oklahoma City. De Thunder kon andermaal rekenen op zijn sterkhouder Russell Westbrook. De MVP van het vorige seizoen leidde zijn team met zijn zevende triple double van deze competitie (20 punten, 10 rebounds en assists) naar de winst.

De Spurs moesten het wel zonder een rist sterkhouders doen. LaMarcus Aldridge, Tony Parker, Manu Ginobili en Kawhi Leonard waren allemaal niet fit.

AP Dejounte Murray probeert Russell Westbrook af te stoppen.