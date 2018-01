Golden State en Cleveland gaan onderuit in de NBA Redactie

21 januari 2018

12u16

Bron: Belga 0 NBA De Golden State Warriors en Cleveland Cavaliers hebben een nederlaag geleden in de Noord-Amerikaanse professionele basketbalcompetitie (NBA).

Houston maakte een einde aan de reeks van 14 opeenvolgende zeges buitenshuis van kampioen Golden State. De Rockets trokken met 116-108 aan het langste eind en boekten zo hun tweede zege in drie confrontaties met de Warriors. Bij Houston waren Chris Paul (33 ptn, 11 rebounds) en James Harden (22 ptn) de uitblinkers, voor Golden State gooide Kevin Durant 26 punten door de korf.

Cleveland werd dan weer vernederd door Oklahoma City: 124-148. De vicekampioen van vorig seizoen leed zijn vijfde nederlaag in zes wedstrijden. Cavaliers-ster LeBron James kon de zevende speler in de NBA-geschiedenis worden die de kaap van 30.000 punten rondt. Daarvoor had hij 25 punten nodig, maar 'King James' bleef steken op 'maar' 18 punten. James moest toezien hoe Oklahoma schitterde dankzij Paul George (36 ptn), Carmelo Anthony (29 ptn) en Russell Westbrook (23 ptn, 20 assists).

Cleveland is derde in de Eastern Conference met 27 zeges in 45 wedstrijden. In de Western Conference blijft Golden State (37 zeges/10 nederlagen) aan de leiding, voor Houston (32/12). Oklahoma (26/20) is vijfde.