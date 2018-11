Golden State boekt zevende zege op rij, Oklahoma City vindt tweede adem DMM

03 november 2018

10u12

Bron: Belga 0 NBA Golden State Warriors heeft voor de zevende keer op rij toegeslagen in de NBA. Het team uit Oakland klopte Minnesota met 116-99.

Kevin Durant was in het winnende kamp de uitblinker met 33 punten. Ook Stephen Curry (28 ptn) en Klay Thompson (22 ptn) lieten zich opmerken. Bij Minnesota nam Jimmy Butler 22 punten voor zijn rekening, maar dat volstond dus niet. Derrick Rose, woensdag tegen Utah nog goed voor vijftig punten, moest snel het veld verlaten met een pijnlijke enkel.

Nog in de Western Conference, die Golden State aanvoert, won Oklahoma City met ruim verschil op Washington (111-134). Oklahoma begon het seizoen met vier opeenvolgende nederlagen, maar won nadien vier keer op rij. Russell Westbrook (23 ptn) en Paul George (17 ptn) stonden bij OKC in de spotlights. Washington, door een deel van zijn publiek op de korrel genomen, bengelt met amper een zege onderaan in de Eastern Conference