Giannis maakt er met 37 punten in 21 minuten snel korte metten mee in de NBA

15 januari 2020

09u45

Bron: NBA/Belga 0 NBA Giannis Antetokounmpo, dé sterspeler van de Milwaukee Bucks, kwam vannacht amper 21 minuten in actie tegen de New York Knicks. Toch volstond dat voor de Griek om 37 punten te scoren en 9 rebounds te plukken. Hij leidde de nummer 1 in de Eastern Conference naar een ruime 128-102 overwinning.

The @Bucks improve to 36-6 behind @Giannis_An34's 37 PTS, 9 REB in 22 minutes of action! #FearTheDeer pic.twitter.com/LtFFucIM3r NBA(@ NBA) link

Antetokounmpo is pas de derde NBA-speler in ruim dertig jaar die minstens 37 punten scoort in minder dan 22 minuten. Paul George deed het eerder dit seizoen voor de LA Clippers en Quintin Dailey lukte het in 1986 voor de Chicago Bulls. Milwaukee behaalde tegen de Knicks zijn 36ste zege in 42 wedstrijden. De Bucks hebben in het klassement een ruime voorsprong op nummer twee Boston (27-11).

In de Western Conference kwam leider LA Lakers (33-7) niet in actie. Utah won dankzij een persoonlijk record van Joe Ingles (27 punten) met 107-118 in Brooklyn en wipte over Denver naar de tweede plaats. De LA Clippers, de nummer vier, won voor eigen publiek eenvoudig van Cleveland. Kawhi Leonard eiste met 43 punten, zijn hoogste score dit seizoen, de hoofdrol op in de 128-103 zege.

Giannis scored 37 PTS in 22 minutes tonight.



Most games with 30+ PTS in less than 30 minutes in a single season since 1976-77:



7 - Giannis Antetokounmpo, 2019-20

6 - Stephen Curry, 2015-16

5 - Paul Westphal, 1977-78

5 - Freeman Williams, 1980-81

5 - George Gervin, 1981-82 pic.twitter.com/dhy8eqFdAf NBA.com/Stats(@ nbastats) link

The updated NBA standings after Tuesday night's action. pic.twitter.com/xwtebgxJ8k NBA(@ NBA) link