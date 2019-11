Giannis leidt Bucks met triple-double naar leidersplaats in Eastern Conference Redactie

22 november 2019

09u05 0 NBA Giannis Antetokounmpo was gisterenavond andermaal de sterkhouder van Milwaukee tegen Portland. Het Griekse fenomeen tekende met 24 punten, 19 rebounds en 15 assists voor zijn tweede triple-double van het seizoen. De Bucks haalden het met 137-129 en zijn nu alleen leider in de Eastern Conference.

De 24-jarige Antetokounmpo, vorig seizoen verkozen tot beste speler (MVP) in de NBA, moest de titel van beste schutter in zijn team wel aan Eric Bledsoe laten. Die was goed voor 30 punten. In het verliezende kamp was CJ McCollum uitstekend op dreef. De 28-jarige shooting guard maakte 37 punten voor de Trail Blazers, meer dan het dubbele van Carmelo Anthony (18 ptn).

The Greek Freak leads again❗️@Giannis_An34 tallies 24 PTS, 19 REB & a career-high 15 AST in the win... becoming the first player in @Bucks history to record at least 20p/15r/15a! #FearTheDeer pic.twitter.com/vHB1pVQLfN NBA(@ NBA) link

Dankzij de overwinnig voert Milwaukee (12 zeges, 3 nederlagen) nu alleen het klassement aan in het oosten, voor Boston (10-3). Portland (5-11) blijft onderin bengelen in de Western Conference.

In de tweede wedstrijd van de avond behaalde New Orleans een nipte 121-124 zege bij Phoenix. Brandon Ingram maakte 15 van zijn 28 punten in het beslissende vierde kwart. Samen met JJ Redick (26 ptn) bezorgde hij de Pelicans hun zesde zege van het seizoen (tegen negen nederlagen). Voor Phoenix was het de zevende verliesmatch in veertien wedstrijden.