Giannis 'Greek Freak' Antetokounmpo verkozen tot beste NBA-speler en hij geeft emotionele speech

25 juni 2019

09u23

Bron: AP 0 NBA De Griek Giannis Antetokounmpo is uitgeroepen tot Most Valuable Player (MVP) van het voorbije NBA-seizoen. De 24-jarige power forward van de Milwaukee Bucks is pas de tweede Europeaan na Dirk Nowitzki in 2007 die de prestigieuze trofee in ontvangst mag nemen.

Antetokounmpo troefde de MVP van 2018 James Harden (Houston) en Paul George (Oklahoma City) af. De ‘Greek Freak’ debuteerde in 2013 voor Milwaukee in de NBA. In het afgelopen reguliere seizoen leidde hij de Bucks naar 60 zeges (tegenover 22 nederlagen) in het reguliere seizoen, geen enkel ander team deed beter. In de finale van de Eastern Conference ging Milwaukee met 4-2 onderuit tegen de uiteindelijke kampioen Toronto. Antetokounmpo beëindigde het reguliere seizoen met een gemiddelde van 27,7 punten, 12,5 rebounds en 5,9 assists per wedstrijd.

“Twee of drie jaar geleden had ik dit doel in mijn hoofd. Iedere keer dat ik de vloer op stapte, dacht ik aan mijn vader en dat motiveerde mij om door te gaan, ook als ik er even doorheen zat”, sprak de Griek, die al sinds 2013 voor de Bucks speelt. De vader van Antetokounmpo overleed in 2017.

Giannis was named the December Eastern Conference Player of the Month with:



📊 26 PPG | 13 RPG | 6 APG | 60% FG #NBAAwards pic.twitter.com/U9rVdm5X7u Milwaukee Bucks(@ Bucks) link

Met de 20-jarige Luka Doncic viel nog een Europeaan in de prijzen. De Sloveen van de Dallas Mavericks ontving de trofee van Rookie van het Jaar. De Amerikaan Mike Budenholzer (Milwaukee) werd verkozen tot beste coach.

De in Santa Monica uitgedeelde trofeeën voor het NBA-seizoen 2018-19:

. MVP: Giannis Antetokounmpo (Gri/Milwaukee)

. Verdediger: Rudy Gobert (Fra/Utah)

. Rookie: Luka Doncic (Sln/Dallas)

. Zesde man: Lou Williams (VSt/Los Angeles Clippers)

. Meeste vooruitgang: Pascal Siakam (Kam/Toronto)

. Coach: Mike Budenholzer (VSt/Milwaukee)

. Bestuurder: Jon Horst (VSt/Milwaukee)

. Fair play: Mike Conley (VSt/Memphis)