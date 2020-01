Gianna ‘Mambacita’ Bryant had alles om papa Kobe op te volgen: “Mijn familienaam is in goede handen” GVS

27 januari 2020

18u53 0 Overlijden Bryant Gianna Bryant (13) had één grote wens: in de voetsporen treden van haar papa. Kobe begeleidde zijn oogappel en voelde zo een hernieuwde liefde voor het spelletje. “Mijn familienaam is in goede handen”, maar gisteren kwam er een abrupt einde aan de droom van het hechte duo.

Kobe ging in 2016 met pensioen, maar was maar al te gelukkig dat hij de basketbalmicrobe had kunnen doorgeven aan dochter Gianna - Gigi. Toen zij enkele jaren geleden duidelijk maakte dat ze niet anders dan professionele basketbalspeelster wilde worden, kon de glimlach van Bryant niet breder zijn. Na een 20-jarige succesvolle carrière nam hij Gianna onder z’n hoede en kreeg zijn liefde voor de sport een nieuwe boost. “Hij was gul met zijn wijsheid en zag het als een missie om die te delen met toekomstige spelers. Op die manier gaf hij ook zijn liefde voor het basketbal aan Gianna over”, zei NBA-baas Adam Silver. Gigi hoopte op een dag voor de Universiteit van Connecticut te spelen, om van daaruit de stap naar de Women’s National Basketball Association (WNBA) te zetten - het allergrootste.

‘Mambacita’

Kobe nam zijn rol als persoonlijke coach zeer serieus: het duo werd alsmaar vaker gespot bij het kijken naar NBA-matchen, waar ze soms ook in de kleedkamers gingen en de grootste sterren uit de Amerikaanse basketbalcompetitie konden ontmoeten. Ook op zijn Instagram postte hij regelmatig beelden van trainingssessies met hem en zijn oogappel. De nummer vier op de NBA-topscorerslijst aller tijden noemde haar ‘Mambacita’ - een verwijzing naar zijn zelfgekozen bijnaam ‘The Black Mamba’.

Hun relatie was zéér hecht. Kobe zelf sprak in een interview met tv-presentator Jimmy Kimmel over Gianna’s passie voor basketbal. “Het beste moment was toen fans naar mij toe kwamen terwijl mijn dochter naast mij stond”, zei Bryant toen. “Die fans zeiden dan: ‘Jij zou een zoon moeten hebben. Je moet iemand hebben om je traditie en nalatenschap voort te zetten.’ Mijn dochter antwoordde daarop: ‘Ik kan dat, daar heb je geen jongen voor nodig’, ‘Dat klopt’, zei ik. “Jij kan dat zeker.’”

Genetica

Bryant was er als vader en trainer dan ook van overtuigd dat Gianna talent had - een mening die talentspotters deelden. “Mijn familienaam is in goede handen”, aldus Bryant tegenover de LA Times. “Ze is zo nieuwsgierig, en dat is goed. Ze hield ervan om over het spelletje na te denken en de debatteren over verschillende tactieken. Zelfs midden in een match kwam ze discussiëren en vragen wat ze net moest doen. Die hoek afdekken? Of die worp proberen? Dat is ongebruikelijk, maar écht cool.”

De afgelopen 20 jaar was Bryant niet vaak te zien in het stadion van zijn ex-club LA Lakers. Niet dat hij geen liefde meer voelde voor zijn voormalige werkgever, wel omdat hij al zijn tijd wilde steken in zijn familie en Gianna. “Ik speelde 20 jaar in Los Angeles. Nu is het tijd voor mijn familie. Ik wil nu deze reis met Gianna beleven”, vertelde hij, waarbij Bryant zichzelf herkende in haar. “De manier waarop ze beweegt. De manier waarop ze zichzelf uitdrukt. Dat is pure genetica.”

Gianna en Kobe waren onderweg naar de Mamba Academy voor een basketbaltoernooi, waar Gianna’s team zou spelen met Kobe als coach. Door de dichte mist crashte hun helikopter. In totaal stierven negen inzittenden.