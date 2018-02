Gewezen NBA-speler Rasual Butler overleeft auto-ongeluk niet XC

01 februari 2018

10u05

Bron: Belga 0 NBA Voormalig NBA-speler Rasual Butler en zijn echtgenote, zangeres Leah LaBelle, zijn vandaag overleden in een auto-ongeluk in Los Angeles.

De 38-jarige Butler, die tussen 2002 en 2016 in de NBA actief was, verloor omstreeks 2u30 de controle over zijn voertuig en raakte drie parkeermeters en een muur in Studio City, een buitenwijk van Los Angeles. Dat bevestigde de politie. Ook zijn vrouw, de 31-jarige zangeres Leah LaBelle, overleefde de klap niet.

Butler kwam in zijn carrière uit voor achtereenvolgens Miami, New Orleans, Los Angeles, Chicago, Toronto, Indiana, Washington en San Antonio. Hij speelde in totaal 809 wedstrijden, met een gemiddelde van 7,5 punten, 2,4 rebounds en 0,8 assists.

The @MiamiHeat remember Rasual Butler. pic.twitter.com/thyJO1d9pt NBA(@ NBA) link