Gefrustreerde Curry gooit mondstuk naar ref: wangedrag komt Golden State-ster duur te staan

Golden State-vedette Stephen Curry kon zaterdag zijn frustraties duidelijk niet verbergen. Zijn team ging namelijk ten onder tegen Memphis, waarna de spelverdeler zijn mondstuk naar de ref gooide. Het wangedrag leverde Curry een boete van 50.000 dollar (42.500 euro) op.



Curry werd tegen de Grizzlies op het eind van de partij uitgesloten na een discutabele beslissing van de scheidsrechter. "Ik was gefrustreerd, omdat ik net op zo'n intens moment van het veld werd gestuurd", aldus Curry na zijn domme actie met zijn mondstuk.



"Het was stom van mij. Ik wil toch even duidelijk maken dat ik hem zeker niet probeerde te raken of hem in gevaar wou brengen."

Golden State wint van Dallas

Toch nog goed nieuws uit het kamp van Golden State. Het team van Curry heeft gisteren een ruime overwinning behaald op het terrein van Dallas. De Warriors zetten de Mavericks opzij met 103-133.



Stephen Curry leidde zijn team met 29 punten (en acht assists) naar de zege. Ook Kevin Durant (25 punten) en Klay Thompson (21 punten) waren goed bij schot. Bij de thuisploeg maakte Wesley Matthews 19 punten, Dirk Nowitzki 11.



Voor Golden State was het de tweede zege van de nog prille competitie. De Warriors gingen in het seizoensbegin ook al twee keer verrassend onderuit, thuis tegen Houston (121-122) en bij Memphis (111-101).



Daarnaast zette Giannis Antetokounmpo andermaal een topprestatie neer voor Milwaukee. De 22-jarige Griek was tegen Charlotte goed voor 32 punten en veertien rebounds. De Bucks haalden het met 103-94, goed voor een derde zege in vier partijen. Antetokounmpo rondde in de eerste vier competitieduels telkens de kaap van 30 punten, met een uitschieter afgelopen zaterdag tegen Portland (44 punten). Zijn teller staat nu op 147 punten, een clubrecord na vier matchen. Levende legende Kareem Abdul-Jabbar was in het seizoen 1970-1971 goed voor 146 punten.

