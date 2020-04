Geen NBA meer dit jaar? Trumps adviseur vreest seizoen zonder sport in Verenigde Staten



Redactie

29 april 2020

22u52 0 NBA De Amerikaanse immunoloog Anthony Fauci, die president Donald Trump adviseert in de coronacrisis, vreest dat de Amerikaanse sportcompetities hun seizoen zullen moeten annuleren. “Ik ben bang dat de veiligheid van spelers en supporters niet gegarandeerd zal kunnen worden”, vertelt dokter Fauci in een interview met de New York Times.

Door de coronapandemie ligt de sportwereld ook in de Verenigde Staten sinds maart volledig lam. Alle grote professionele competities hebben hun seizoen opgeschort of uitgesteld. Sommigen bestuderen momenteel een mogelijke herstart achter gesloten deuren.

Maar voor Fauci is het risico op een heropleving van de pandemie als de beperkingen te vroeg worden opgeheven, te groot. “Als we te vroeg het normale leven hervatten, riskeren we weer in hetzelfde gat te vallen waar we net uit kropen. Dan staan we weer een paar weken terug”, waarschuwt de directeur van het Institute of Infectious Diseases. “Ik wou dat we alle sporten konden hervatten, maar als gezondheidsfunctionaris, arts en wetenschapper moet ik zeggen dat we daar op dit moment nog niet klaar voor zijn.”

De plannen van de NBA (basket) en MLB (baseball) om het seizoen achter gesloten deuren te hervatten noemt Fauci “niet onrealiseerbaar, maar logistiek wel heel moeilijk”. “Je zou dan alle spelers moeten testen en ze vervolgens afzonderen, zodat ze geen contact hebben met iemand van buitenaf. Dat zie ik als de enige mogelijkheid.”