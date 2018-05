Geen genade in NBA: Twee dagen geleden nog tot Coach van het Jaar gekroond, vandaag op de keien DMM

11 mei 2018

21u43

Bron: Belga 0 NBA De Toronto Raptors hebben hun trainer Dwane Casey ontslagen. Opvallend, want twee dagen geleden werd de 61-jarige Amerikaan nog verkozen tot Coach van het Jaar in de NBA. Casey loodste Toronto naar de eerste plaats in de Eastern Conference, maar kon in de tweede ronde van de play-offs geen vuist maken tegen LeBron James en de Cleveland Cavaliers.

De Raptors boekten in de reguliere competitie 59 overwinningen op 82 wedstrijden. De Canadese club deed zo een pak beter dan de favorieten in het Oosten, Boston en Cleveland. In de eerste ronde werd Washington nog vlot opzij gezet (4-2), maar in de tweede ronde van de play-offs kon Toronto geen vuist maken. Onder impuls van LeBron James wonnen de Cavaliers vier keer op rij. Hetzelfde gebeurde ook vorig jaar.

Casey stond sinds 2011 aan het roer bij de Raptors, die de voorbije vijf seizoenen telkens de play-offs haalden. In 2016 speelden (en verloren) ze de Eastern Conference Final tegen de latere NBA-kampioen Cleveland.

"Het was een moeilijke, maar broodnodige beslissing. We proberen de besten te worden en altijd te groeien", verklaarde voorzitter Masai Ujiri het ontslag. "Dwane Casey heeft deze ploeg een identiteit gegeven, daarvoor zijn we hem eeuwig dankbaar."