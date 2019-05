Feest in Toronto: Raptors voor het eerst naar NBA-finale, Drake en Pozuelo vieren mee LPB

26 mei 2019

09u24

Bron: reuters/belga 0 NBA Toronto heeft zich voor de eerste keer in de clubgeschiedenis geplaatst voor de NBA-finale. De Raptors haalden het met 100-94 van Milwaukee en kwamen zo op een onoverbrugbare 4-2-voorsprong in de finale van de Eastern Conference.

Kawhi Leonard was zoals zo vaak de sterkhouder bij de Canadezen. Hij scoorde in de Scotiabank Arena 27 punten en plukte 17 rebounds. Ook Kyle Lowry (17 punten, 8 assists) en Pascal Siakam (18 punten) vonden vlot de weg naar de korf. Tot groot jolijt van rapper Drake, een notoir Raptors-fan. Ook van de partij in de tribune: Alejandro Pozuelo en Chris Mavinga, twee ex-Genkies, nu actief bij Toronto FC. Bij de Bucks, de sterkste ploeg uit de reguliere competitie, tekende vedette Giannis Antetokounmpo voor 21 punten en 11 rebounds.

Het is voor Toronto de eerste keer sinds de oprichting van de club in 1995 dat ze om de NBA-titel mogen spelen. De tegenstander wordt tweevoudig titelverdediger Golden State. De Warriors kenden in de finale van de Western Conference geen problemen met Portland. Toronto heeft in de eerste twee finalewedstrijden (op 30 mei en 2 juni) het thuisvoordeel. Wie het eerst vier keer wint, is kampioen.

🖐️ @kawhileonard's 27 PTS, 17 REB, 7 AST in the Game 6 win propel the @Raptors to their first ever #NBAFinals Presented by @YouTubeTV! #WeTheNorth #NBAPlayoffs pic.twitter.com/MxsK8RSjal NBA(@ NBA) link