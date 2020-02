Fans en spelers rouwen bij eerste wedstrijd Los Angeles Lakers sinds dood Kobe Bryant IB

Bron: Reuters, Business Insider 0 NBA Tienduizenden fans van de overleden basketballer Kobe Bryant zijn vandaag afgezakt naar het Staples Center in Los Angeles, waar zijn voormalige team de Lakers hun eerste wedstrijd speelt sinds zijn dood eerder deze week bij een helikopterongeval.

Fans droegen t-shirts en truien met afbeeldingen van Bryant en zijn rugnummer en legden bloemen neer, schreven berichtjes op speciaal daarvoor neergezette borden en deelden verhalen over de 41-jarige voormalige sterspeler, die zondag samen met zijn 13-jarige dochter en zeven anderen om het leven kwam bij een helikopterongeval.

“Mamba Out, maar niet vergeten”

Voorafgaande aan de wedstrijd werden verschillende optredens gegeven, onder anderen van Usher, die ‘Amazing Grace’ zong en de band Boyz II Men, die het Amerikaanse volkslied zongen. Ook sprak aanvoerder Lebron James van de Los Angeles Lakers een eerbetoon aan Kobe Bryant uit. “We vieren hier vanavond het kind dat hier op zijn 18e aankwam en op zijn 38e op pensioen ging en de afgelopen drie jaar waarschijnlijk de beste vader ooit geworden is", klonk het emotioneel. “Kobe was als een broer voor mij. En in mijn gehele carrière deelden we een passie om te winnen en de beste te zijn.”

“Zolang als we nog basketbal, het spel waar we van houden, kunnen spelen, zullen mijn teamgenoten en ik de nalatenschap van Kobe Bryant uitdragen. Dat is wat hij gewild zou hebben”, klonk het bij een emotionele Lebron James. “Dus in de woorden van Kobe Bryant: ‘Mamba Out’, zei James, verwijzend naar Bryants fameuze woorden na zijn laatste wedstrijd als Laker in april 2016. “Maar in onze woorden ‘niet vergeten’. Live on, brother.”

In de zaal waren 20.000 stoelen versierd met het truitje van Bryant en de stoelen waarop Bryant en zijn dochter bij de laatste wedstrijd nog gezeten hadden, waren versierd met bloemenkransen en hun respectievelijke truitjes met rugnummer 24 voor Bryant en 2 voor zijn dochter. “Ik was verrast hoeveel het me deed”, zegt de 71-jarige Lakersfan Jim Bendat. “Mijn kinderen zijn opgegroeid met Kobe en hij betekende zoveel voor hen. Dus ik heb het allemaal samen met mijn kinderen meegemaakt. Het voelt bijna alsof ik op een bepaalde manier zelf een kind heb verloren.”

“Trieste én prachtige dag”

“Kobe Bryant betekende heel veel voor me. Ik volgde hem al twintig jaar, sinds hij voor het eerst in de League kwam. Ik hou gewoon van hem”, zegt ook fan Karina Mendoza. “Ik wil hem bedanken voor alles wat hij voor ons hier in LA gedaan heeft. Vandaag is het zowel een trieste als een prachtige dag”, zegt de vrouw. “Je ziet al de mensen hier en de fans van de Lakers. We zijn als een grote familie.”

De eerste wedstrijd van de Lakers sinds Bryants dood is overigens tegen de Portland Trailblazers. Bij de rust stonden de Lakers met 62-60 voor.

