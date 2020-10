Evenaring van record én eerbetoon aan Bryant: LeBron James loodst LA Lakers naar 17de NBA-titel XC

12 oktober 2020

06u15 6 NBA Los Angeles Lakers is voor de zeventiende keer in de geschiedenis kampioen van de NBA geworden, een evenaring van het record van de Boston Celtics. LeBron James en co versloegen in de finale de Miami Heat voor een beslissende vierde keer: 106-93. Een eerbetoon aan clublegende Kobe Bryant, die 10 jaar geleden voor de vorige titel zorgde en begin dit jaar omkwam in een helikoptercrash.

LeBron James, MVP van de finale, blonk andermaal uit. De superster was goed voor 28 punten, 14 rebounds en 10 assists. Zijn ploegmaat Anthony Davis tekende voor 19 punten en 15 rebounds. Voor James was het zijn vierde titel, eerder zegevierde hij met de Heat in 2012 en 2013. In 2016 werd hij kampioen met Cleveland.

Alleen Michael Jordan is meer gelauwerd dan James met zes NBA-titels en evenzoveel uitverkiezingen tot beste speler van de NBA-finale. “Maar ik zet James boven Jordan”, zei coach Frank Vogel van LA Lakers na de finale. “In mijn ogen is hij de beste basketballer die er ooit is geweest. Daar kom je achter als je iedere dag in zijn buurt doorbrengt en ziet hoe hij zijn geest werkt, hoe hij zich aanpast en de groep leidt.”

“Het betekent veel voor me om voor deze club te spelen”, zei James na afloop. “Toen ik hier in 2018 kwam (La Lakers haalden toen voor het vijfde jaar op rij de play-offs niet, red.), zei ik al: ik breng deze club terug naar de top. Daar horen de Lakers thuis.”

Zijn ploegmaat Kyle Kuzma noemde James de drijvende kracht achter de ploeg, zowel in als buiten het speelveld. “Hij is een van de grote leiders in de sport, niet alleen in de NBA. LeBron gaat altijd voorop in de strijd, praat en zorgt ervoor dat iedereen zich goed voelt. Hij tilt alle spelers naar een hoger niveau.”

Fans troepen massaal samen

Hoezo, corona? De La Lakers-fans vergaten vannacht alle regels en kwamen massaal samen aan het Staples Center. De social distancing werd niet gerespecteerd. De politie probeerde de boel op te lossen, maar daar hadden de feestvierders geen oren naar. In de Verenigde Staten stierven er liefst 215.000 mensen aan Covid-19.

