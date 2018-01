Er zijn nog zekerheden: Curry alweer spilfiguur in late zege van Warriors tegen Toronto YP

10u49

Bron: Belga 0 AP NBA Kampioen Golden State heeft zaterdagavond (plaatselijke tijd) in de NBA de clash tegen de Toronto Raptors gewonnen. De Warriors leken in het Air Canada Centre op een vlotte zege af te stevenen maar moesten uiteindelijk nog diep gaan voor de nipte 125-127 overwinning.

Golden State kon in Toronto opnieuw rekenen op sterspeler Stephen Curry, die de voorbije twee duels had gemist door een enkelblessure. Hij was goed voor 24 punten en negen assists. Klay Thompson maakte er 26, een meer dan Kevin Durant.

De bezoekers leidden op een bepaald moment met liefst 27 punten voorsprong. Maar Toronto knokte terug en onder impuls van DeMar DeRozan, die 42 punten maakte, konden de Raptors de kloof nog bijna dichten. Golden State hield echter net stand en behaalde zo een twaalfde overwinning op rij buitenshuis, goed voor de 35e zege van het seizoen voor de leider in de Western Conference. Toronto verloor voor de twaalfde keer maar blijft comfortabel tweede in de Eastern Conference na Boston.

San Antonio, de nummer drie in het westen, kende thuis geen problemen met Denver. De Spurs haalden het met 112-80. Kawhi Leonard maakte 19 punten.