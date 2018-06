En nu, King James? Toekomst LeBron onzeker, Philadelphia en LA Lakers nadrukkelijk in beeld Valerie Hardie

12 juni 2018

09u11 0 NBA De NBA Finals zijn gedaan maar één man houdt de debatten nog gaande: LeBron James. Niet zozeer omdat hij blijkbaar met een gebroken hand speelde, maar omdat zijn toekomst onzeker is. Blijft hij bij Cleveland of trekt hij naar een ander team? De LA Lakers van sportief directeur Magic Johnson bijvoorbeeld?

Vrijdag al kreeg LeBron James de vraag die op ieders lip lag: blijft hij nu bij de Cavs of niet? De 33-jarige sterspeler van Cleveland zei geen ja of neen, maar: "Ik weet het op dit moment niet." Dat hij er met zijn gezin over moest praten, zei hij. Maar dat hij graag met getalenteerde spelers met een basketbalverstand in een team wil zitten.

Je hebt 23% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN