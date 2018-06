En nu, King James? Toekomst LeBron onzeker, Philadelphia en LA Lakers nadrukkelijk in beeld Valerie Hardie

12 juni 2018

09u11 0 NBA De NBA Finals zijn gedaan maar één man houdt de debatten nog gaande: LeBron James. Niet zozeer omdat hij blijkbaar met een gebroken hand speelde, maar omdat zijn toekomst onzeker is. Blijft hij bij Cleveland of trekt hij naar een ander team? De LA Lakers van sportief directeur Magic Johnson bijvoorbeeld?

Vrijdag al kreeg LeBron James de vraag die op ieders lip lag: blijft hij nu bij de Cavs of niet? De 33-jarige sterspeler van Cleveland zei geen ja of neen, maar: "Ik weet het op dit moment niet." Dat hij er met zijn gezin over moest praten, zei hij. Maar dat hij graag met getalenteerde spelers met een basketbalverstand in een team wil zitten.

Voor 29 juni moet James al een eerste beslissing nemen. Hij kan kiezen om zijn huidige contract bij Cleveland te laten lopen - goed voor een jaarloon van 30 miljoen euro. Of hij kan een clausule activeren, wat van hem een zogenaamde free agent maakt. Eenvoudig gesteld: dat hij zijn lot helemaal in eigen hand heeft. Dan nog kan hij besluiten om een nieuwe (verbeterde) deal bij Cleveland te tekenen - al lijken de meeste kenners daaraan te twijfelen. Hij heeft tenslotte elf jaar in het truitje van de Cavs gespeeld, met vijf finales en slechts één NBA-titel als magere oogst.

Loonplafond

Kortom, het heeft er alle schijn van dat King James na Cleveland en Miami (2010-14) straks opnieuw verhuist. Vraag is dan vooral: wie kan hem betalen? Want James is na Stephen Curry de best betaalde NBA'er. Om die reden lijken een aantal teams uitgesloten. In de NBA bestaat er namelijk een salary cap, een loonplafond, dat in de jaren tachtig in het leven werd geroepen om tot een 'eerlijker' competitie te komen en betere spreiding van de beste spelers over de 30 teams. Er bestaan uitzonderingen die teams toelaten om de cap te overschrijden, maar daar worden ze dan wel stevig op belast.

Als Houston, dat de Cavs het vuur aan de schenen legde in de finale van de Western Conference, James bijvoorbeeld wil binnenhalen, dan is het verplicht om grondig de schaar te zetten in zijn loonlijst. En dan moet guard Chris Paul bereid zijn om in te leveren en daar lijkt hij volgens de geruchten geen oren naar te hebben. Hij kreeg de belofte dat Houston hem 174 miljoen voor vijf jaar zou betalen - James of geen James.

En zo komen er volgens de Amerikaanse media twee andere teams nadrukkelijk in beeld: Philadelphia en de LA Lakers. Zij hebben namelijk wél financieel voldoende ruimte om James te strikken. Philadelphia beschikt over een jong en veelbelovend ensemble, dat er pas in de play-offs tegen Boston uitging. Alleen is de vraag: wil James met een jong team de strijd met de Golden State Warriors aangaan?

Zo lijken de Lakers, met Magic Johnson als president of basketball operations, de aanlokkelijkste optie, temeer omdat All Star Paul George al te kennen gaf dat hij wel zin heeft om in Californië, zijn geboortestreek, te spelen. Als de Lakers, toch één van de meest gereputeerde NBA-teams ooit, nog een tweede grote naam kunnen overtuigen om het gouden shirt aan te trekken, dan zou ook James wel eens in Lakerland kunnen belanden.