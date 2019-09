Emma Meesseman en Washington Mystics starten prima aan WNBA Finals ODBS

29 september 2019

23u28

Bron: Belga 0 WNBA De Washington Mystics hebben het eerste finaleduel in de WNBA naar hun hand gezet. Het team van Belgian Cat Emma Meesseman won in eigen huis met 95-86.

De 26-jarige Meesseman speelde 22 minuten mee en was daarin goed voor elf punten, één rebound, één assist en één interceptie tegenover twee balverliezen en twee persoonlijke fouten. Die andere Belgian Cat bij Washington, Kim Mestdagh, kwam niet van de bank.

De MVP van de WNBA, de Amerikaanse Elena Delle Donne, liet een ‘double-double’ optekenen met 22 punten en tien rebounds. Ze leverde ook nog eens vijf assists af. Bij de bezoekers stak Courtney Williams er bovenuit met 26 punten.

Beide teams zijn op zoek naar hun eerste WNBA-titel. Dinsdag staat de tweede wedstrijd, opnieuw in Washington, van de finale op het programma. Die finale wordt volgens een ‘best-of-three-systeem’ afgewerkt.

Vorig seizoen waren de Washington Mystics, zonder Emma Meesseman, verliezend finalist in de WNBA. Ann Wauters is tot dusver de enige Belgische met een WNBA-titel op haar palmares. Wauters sloot in 2016 haar Amerikaanse carrière af met een kampioenschap met de LA Sparks.

Programma:

Dinsdag 1 oktober (2u00 woensdag Belgische tijd)

Washington Mystics - Connecticut Sun

Zondag 6 oktober (21u30 Belgische tijd)

Connecticut Sun - Washington Mystics

(indien nodig):

Dinsdag 8 oktober (2u00 woensdag Belgische tijd)

Connecticut Sun - Washington Mystics

(indien nodig):

Donderdag 10 oktober (2u00 vrijdag Belgische tijd)

Washington Mystics - Connecticut Sun