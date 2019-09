Emma Meesseman en Kim Mestdagh nemen eerste horde richting glorie in WNBA: “Pure stress” GDK

30 september 2019

12u28

Bron: VTM Nieuws 0

Emma Meesseman en Kim Mestdagh namen een prima start in de WNBA Finals. In de eerste partij van de ‘best of five’-series wonnen de Washington Mystics van Connecticut Sun. Greet De Keyser van VTM Nieuws sprak met onze Belgian Cats na de 95-86-zege en zag hoe Meesseman zich na haar glansprestatie van vorige week in Las Vegas nu wegcijferde voor de ploeg. “Ik wist dat ik nu niet de 'open shots’ zou krijgen zoals in de halve finale, maar zo maakte ik meer ruimte voor de andere speelsters.” Kim Mestdagh kwam niet van de bank en dat kwam haar stressniveau niet ten goede.