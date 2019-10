Emma Meesseman blinkt uit in WNBA Finals: ze leidt Mystics met 21 punten naar uitzege ODBS

06 oktober 2019

23u59 0

De Washington Mystics en Emma Meesseman hebben revanche genomen voor de thuisnederlaag op speeldag 2 in de WNBA Finals. De eerste uitmatch in Connecticut wonnen ze meteen: 81-94. Emma Meesseman kroonde zich alweer tot sterkhouder van de Mystics. Nadat ze in de eerste twee partijen fel bewaakt werd, gooide ze dat juk van zich af. Met 21 punten kroonde de Belgian Cat zich tot topschutter van de partij. Daarnaast was ze ook goed voor 6 rebounds. Eerder schitterde Meesseman al in de beslissende halve finale in Las Vegas. Kim Mestdagh kwam niet van de bank.

Na het eerste quarter leidden de Mystics met 17-32. Daarna herpakte Connecticut zich, de thuisploeg ging rusten met een 39-43 achterstand. Na de pauze trok Washington echter door, om uiteindelijk een overtuigende zege te boeken. Het staat nu 2-1 voor Washington. Wie het eerst drie matchen wint, is kampioen. Dinsdag treedt Connecticut opnieuw voor eigen publiek aan. Een eventueel vijfde en laatste duel wordt in Washington afgewerkt, op 10 oktober.