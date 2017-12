Elfde zege op rij: Houston Rockets rekenen af met Charlotte Hornets Redactie

10u14

Bron: Belga 0 Photo News Chris Paul was goed voor 31 punten. NBA Houston Rockets heeft een elfde zege op rij geboekt in de Noord-Amerikaanse professionele basketcompetitie (NBA). In het eigen Toyota Center haalden ze het met 108-96 van Charlotte Hornets.

Op het einde van het eerste kwart en in het begin van de tweede periode scoorden de Rockets onder impuls van James Harden liefst 25 punten op rij. Topschutter Harden was in totaal goed voor 21 punten, maar moest daarmee wel onderdoen voor Chris Paul. De van LA Clippers overgekomen point guard liet 31 punten noteren. Met 22 overwinningen in 26 wedstrijden blijven de Rockets aan de leiding in de Western Conference en kunnen ze de beste tussentijdse balans in de hele NBA voorleggen.

USA TODAY Sports