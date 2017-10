Eén weekje NBA: goed voor 150.000 dollar aan boetes Wangedrag spelers moet kas van goede doelen spijzen Valerie Hardie

13u14 0 USA Today Sports Stephen Curry van Golden State: recidivist in het smijten met zijn mondstuk. NBA Het seizoen is nog maar acht dagen oud en de NBA deelde in totaal al 150.000 dollar (128.000 euro) aan boetes uit. Sterspeler Stephen Curry spant de kroon. Hij moet 50.000 dollar betalen omdat hij z’n mondstuk naar de scheids smeet.

Ze lachen er bij de NBA niet mee. Wie zich misdraagt of zich niet aan de voorwaarden van zijn contract houdt, voelt dat meteen in z’n portefeuille. Al is dat relatief. Als je het gemiddelde loon van een NBA-speler in rekening brengt - zo’n 3,4 miljoen euro - dan valt een boete van 20.000 euro nogal mee, zowat het equivalent van 130 euro voor een gewone werkende mens. De NBA schenkt de inkomsten van die boetes aan goede doelen, beweren ze, al maken ze niet publiek aan welke.

Na één weekje - 54 matchen ver, nog 1.176 te gaan tot de play offs - staat de teller al op 150.000 dollar (128.000 euro). Met dank aan vijf spelers. Stephen Curry van NBA-kampioen Golden State Warriors kreeg de zwaarste straf: 50.000 dollar (43.000 euro) omdat hij met z’n mondstukje smeet naar en in discussie ging met de scheidsrechter. Curry vond dat de ref een fout hoorde te fluiten tijdens een drive naar de ring. De Warriors verloren de match tegen Memphis met 111-101. “Een duur mondstukje,” reageerde Curry. “Maar het gaat me niet om het geld. Ik heb me stom gedragen.” Curry is een recidivist: vorig jaar mocht hij al eens 25.000 (21.500 euro) ophoesten voor eenzelfde gebaar. Ook zijn ploegmaat Andrew Iguodala mengde zich in de discussie en slingerde wat ongepaste krachttermen naar het hoofd van de scheids: 15.000 dollar boete (13.000 euro).

Bedreigend gebaar

Gisteren was het de beurt aan Josh Jackson van de Phoenix Suns. Hij mag de NBA 35.000 dollar (29.700 euro) betalen, na een “bedreigend” gebaar naar een toeschouwer. De 20-jarige rookie was in het vierde kwart het verbale getreiter van een supporter beu en deed met zijn hand alsof hij die wilde neerschieten. En hij gooide er nog wat scheldwoorden bovenop. Jackson beweerde dat hij alleen maar zijn middelvinger wilde opsteken, maar de NBA zag het anders. De Suns verloren overigens met 130-88 van de LA Lakers.

AFP Rookie Josh Jackson wilde naar eigen zeggen alleen maar zijn middelvinger opsteken naar een supporter. De NBA zag het anders.

DeMarcus Cousins van New Orleans was de eerste speler die dit seizoen een boete kreeg. In de eerste match - een 103-91-nederlaag tegen Memphis - maakte hij een vrouwelijke fan uit, die zich overigens zelf ook niet onbetuigd had gelaten. Cousins: “De ref hoorde hoe die supporter me op een heel gemene manier toesprak en hij deed niks. Ik had beter mijn mond gehouden maar ik ben een mens en een volwassen man. Ik laat me door niemand zo beledigen.” Zijn vuile praat kost hem 25.000 dollar. Zelfde tarief voor Kyrie Irving van Boston voor eenzelfde inbreuk. Hij ging verbaal tekeer tegen een supporter van Philadelphia.

USA TODAY Sports DeMarcus Cousins (r.) laat niet met zich spotten en diende een vrouwelijke fan iets te nadrukkelijk van antwoord.

Het zijn stevige bedragen, maar toch lang nog niet het record in de NBA: dat staat op naam van Vladimir Radmanovic. De Lakers legden in 2007 hun Servische speler een boete van 500.000 dollar (425.000 euro) op, een tiende van zijn jaarloon, omdat hij een schouderblessure had opgelopen bij het snowboarden. Zijn contract stipuleerde dat hij zich buiten het seizoen veilig en gezond moest houden. Rasheed Wallace blijft de recordhouder inzake aantal boetes: 8, goed voor in totaal 205.000 dollar (174.000 euro). Bij de coaches is Phil Jackson het meeste beboet: ook acht keer, goed voor een 380.000 dollar (322.000 euro).

BELGA/AFP Rasheed Wallace: met acht boetes nog altijd recordhouder in de NBA.