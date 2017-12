Een villa de tweede best verdienende sporter ter wereld waardig: LeBron koopt stulpje van 19,2 miljoen in LA Hans Op de Beeck

Bron: trulia.com 0 www.trulia.com NBA LeBron James heeft de dollars laten rollen. De 32-jarige superster uit de NBA, voor Forbes met een jaarinkomen van 72,7 miljoen euro de tweede best verdiende sporter ter wereld na Cristiano Ronaldo, heeft een tweede villa in Brentwood, Los Angeles, gekocht. Kostprijs: 19,2 miljoen euro.

Voor dat bedrag heeft LeBron wel wat: bijna 1.500 vierkante meter, acht slaapkamers, negen badkamers, een home cinema, wijnkelder, sigarenruimte en zelfs een lift. En daar stopt het niet: er is ook een spa aanwezig, een gymzaal en een sauna met stoomruimte.

Volgende zomer loopt het contract van LeBron bij de Cleveland Cavaliers af en de geruchten als zou hij de club een tweede keer verlaten, doen volop de ronde nadat hij ze in 2016 naar de NBA-titel geleid heeft. Maar een lokale journalist liet weten dat achter de aankoop van de villa in LA niets moet gezocht worden wat betreft een transfer. James heeft ook al een woonst in Brentwood - een transfer naar de Lakers of de Clippers zou echt niet aan de orde zijn.

Ondanks dat hij al bijna 33 is, is LeBron bezig aan een van zijn beste seizoenen ooit uit zijn lange en rijkgevulde carrière. Vorige maand bleef LBJ tegen de Washington Wizards met 57 punten maar vier punten onder zijn persoonlijk record, dat hij op 3 maart 2014 tegen Charlotte liet optekenen. James rondde toen wel voor de elfde keer in zijn carrière de kaap van 50 punten. Hij is ook de jongste speler ooit met 29.000 punten achter zijn naam, een record dat hij afsnoepte van Kobe Bryant.

Home cinema.

Gymzaal.

