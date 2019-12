Een pommeriaan, tattoo’s en records bij de vleet: NBA-sensatie Luka Dončić blijft de wereld met verstomming slaan MDG/FDG

13 december 2019

16u39 0 NBA De beste statistieken in de NBA. Zijn levensmotto op zijn arm en een pommeriaan als huisdier. Luka Dončić slaat de basketbalwereld met verstomming. Vijf weetjes over de beste ‘baller’ van het moment.

Sinds het begin van het NBA-seizoen blaast basketballer Luka Dončić iedereen omver. De Sloveen is amper 20 jaar, maar niemand lijkt hem te kunnen stoppen. Doncic is bezig aan een impressionante reeks van wedstrijden en leidt de Dallas Mavericks zo naar een voorlopige 3de plaats in de Western Conference.

Maar wie is deze nieuwe recordman nu echt? Een blik achter de schermen bij de man die op zijn 20ste een dikke zeven miljoen euro per jaar binnenrijft en dat salaris meer dan verantwoord. Gisteren gooide hij er nog 41 in de ring en daarmee was hij ook goed voor zijn zevende triple-double in veertien wedstrijden. Cijfers om u tegen te zeggen.

41 PTS | 12 REB | 11 AST@luka7doncic becomes the first player in @NBAHistory to record a triple-double in a game played outside of the USA/Canada in the #NBAMexicoCityGames presented by Nike. #MFFL pic.twitter.com/Gb4AT9uDwh NBA(@ NBA) link

1) Met de paplepel meegekregen

Je kunt er niet vroeg genoeg mee beginnen. Insiders van de familie Dončić vertellen graag dat de point guard nog voor zijn eerste verjaardag al lustig met balletjes gooide. Daarna speelde hij vaak met een miniatuurring in zijn kamer. Dončić was bovendien van verschillende markten thuis in z’n jeugdjaren. Zo speelde hij onder meer nog voetbal, maar omdat hij te groot was, verlegde hij zijn focus op zijn zevende volledig op het basketbal. Het was in de basisschool van Ljubljana dat hij voor het eerst grote ogen gooide.

2) Recordman van in het begin

Dončić begon zijn professionele carrière dan weer voor Real Madrid in de Spaanse competitie. Op zijn 16de werd hij er de jongste speler die ooit bij Real Madrid debuteerde. In het derde seizoen dat Dončić bij de ploeg speelde, wonnen ze de EuroLeague. De EuroLeague is de beste Europese basketbalclubcompetitie.

Met een gemiddelde score van 16 punten, 4,9 rebounds en 4.3 assists per wedstrijd verspreid over 33 Euroleague wedstrijden zette hij een indrukwekkende prestatie neer. Daardoor won hij op zijn negentiende de EuroLeague MVP award. Daarmee was hij meteen ook de jongste speler ooit die deze prijs in ontvangst nam.

3) Rookie of the year

Na Europa wenkt Amerika. Dončić werd in 2018 door de Atlanta Hawks als derde gekozen in de NBA draft. Hij werd vrijwel meteen geruild en kwam zo terecht bij de Dallas Mavericks. En jawel, ook in de grootste basketcompetitie van de wereld sloeg Luka verschillende records aan diggelen.

Zo werd hij in de NBA de jongste speler die twintig punten of meer scoorde in een wedstrijd en de jongste speler met drie triple-doubles achter zijn naam. Als kers op de taart won Dončić de NBA Rookie of the Year Award, Pau Gasol was de enige Europeaan die hem dat voordeed. De Sloveen is dit seizoen trouwens op weg om zich in de kijker te spelen als MVP. Ook daarin ging hem maar twee Europeanen voor: Dirk Nowitzki (ook bij de Mavericks) en Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks).

4) Toekomstige Hall of Famer

Dat komt omdat de voorlopige statistieken van Dončić dit seizoen zijn absurd. Hij evenaart een gemiddelde van 30 punten, 9 rebounds en 9 assists per wedstrijd. Geen enkele speler van zijn leeftijd heeft hem het ooit voorgedaan, levende basketlegende Lebron James komt het dichtst in de buurt. Bijna alle spelers in de competitie die de statistieken van Luka neerzetten zijn opgenomen in de Hall of Fame, de Sloveen lijkt dus een mooie toekomst tegemoet te gaan.

5) Op het lijf geschreven

Tot zover zijn indrukwekkende resultaten. De man achter de basketbalspeler is minstens even interessant. Zo is Dončić niet bang om zichzelf te uiten aan de hand van tattoos. Hij heeft de Latijnse zin “non desistas, non exieris” (nooit opgeven, nooit overgeven), zijn borstnummer 7 dat hij droeg voor Real Madrid en de tekening van een tijger getattoeëerd op zijn lichaam. Dončić is bovendien een polyglot. Hij spreekt vloeiend vijf talen: Sloveens, Kroatisch, Servisch, Engels en Spaans. Als uitsmijter nog dit: de 2 meter grote basketballer heeft een Pommeriaan, genaamd Hugo.