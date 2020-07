Een overvloed aan Disney-films en een kliklijn om de orde te bewaren: dit moet u weten over de herstart van het NBA-seizoen Arend Schreurs en Maxim Goethals

23 juli 2020

11u43 0 NBA Een kliklijn, een veiligheidsprotocol van 113 pagina’s aan regels en één gigantische bubbel. De NBA is bijna terug. En niet zoals tevoren. Na zo’n vier maanden zonder basketbal nemen de 22 beste teams uit de NBA het over exact een week weer tegen elkaar op in Disney World. Negen teams uit de Eastern Conference en dertien uit de Western Conference zitten afgesloten in Orlando, Florida om er te strijden voor de Larry O’Brien-trofee.

Format

Welke teams de strijd mogen aangaan, wordt bepaald door de algemene stand, er wordt dus geen rekening gehouden met de conferences. In principe zakken de 22 beste teams af naar Disney World. Voor er op 17 augustus aan de play-offs begonnen wordt, spelen de afgereisde ploegen eerst nog elk acht wedstrijden tegen elkaar. Daarna wordt de definitieve stand bepaald. Minder evident dan het lijkt. De eerste acht spelen play-offs, alleen als het verschil met de negende groot genoeg is. Als de achtste minder dan vier gewonnen wedstrijden voorstaat op de negende, dan vindt er een ‘play-in-toernooi’ van maximaal twee matchen plaats. Als de nummer negen er dan nog in slaagt die twee te winnen, neemt dat team de plaats in van de nummer acht.

Alex Caruso blijft in de bubbel ondanks de trouw van zijn zus: “We zitten nu net in de goede flow”

Een aantrekkelijke oplossing voor de spannende play-offstrijd in het westen, waar zo’n vijf ploegen op een zakdoek staan. De Grizzlies van Ja Morant met 32 winstpartijen; de Trail Blazers, die met de terugkeer van Nurkic en Collins een kwaliteitsinjectie krijgen, met 29 zeges; de Pelicans van Zion Williamson met 28 overwinningen (en het makkelijkste schema met enkel de Clippers als tegenstanders binnen de top 10); de Kings en de Spurs. Die laatste twee zijn ook nog in de running met respectievelijk 28 en 27 zeges.

In het oosten is het niet minder spannend. De Washington Wizards staan voorlopig, met 24 winstpartijen, zes gewonnen wedstrijden achter op de Orlando Magic en de gehavende Brooklyn Nets, die zonder Kyrie Irving (blessure), Kevin Durant (blessure), DeAndre Jordan (Covid-19) en Spencer Dinwiddie (Covid-19) een vogel voor de kat lijken. Deze nacht verloren de Nets al kansloos hun eerste oefenpartij tegen New Orleans (98-66). Als vervanging tekenden ze de 40-jarige Jamal Crawford.

Ook Michael Beasley kwam bij de ploeg. Maar hij is ondertussen ook out door... corona.

Kansen genoeg dus voor de ‘kleintjes’ om de play-offs te halen. De betere ploegen verliezen wel een significante bonus: het thuisvoordeel. In een play-offserie speelt de hoger gerangschikte ploeg één keer meer thuis. Een groot voordeel als het op een beslissende game 7 aankomt. Het thuisvoordeel is een belangrijke motivatie om hoog te eindigen in het reguliere seizoen. Dit valt nu helemaal weg.

Waarmee worden de beste ploegen dan wel ‘beloond’? De beste resorts. De hoogsten in het klassement verblijven in de betere hotels, lager geklasseerde teams worden ‘minder’ luxueus gelogeerd. Een heel seizoen alles gegeven voor het beste bed!

Bubbel

Elke speler die de tweede ronde van de play-offs haalt, mag drie familieleden meenemen naar zijn resort. Het is ten strengste verboden, voor spelers en familie, om Disney World te verlaten, al wordt daar in speciale gevallen een uitzondering op gemaakt. Gordon Hayward, forward van de Celtics, mag bijvoorbeeld in september de bubbel voor een paar dagen verlaten om de geboorte van zijn kind bij te wonen. Ook Zion Williamson mocht de bubbel verlaten voor een ‘dringende familiale gelegenheid’. Normaal gezien keert de rookie terug voor de herstart.

Anderen zijn consequenter. Alex Caruso van de LA Lakers, bijvoorbeeld. Hij liet gisteren nog weten de trouw van zijn zus niet bij te wonen. “We hebben zo hard gewerkt om hier te zijn, ik ga in de flow waar mijn team nu in zit de bubbel niet verlaten”, klonk het plichtbewust bij de back-upguard van de Lakers.

Kliklijn

Bovendien is er een anonieme kliklijn waar spelers, personeel en coaches schendingen tegen het 113 pagina’s lange reglement kunnen melden. Het dragen van een mondmasker is bijvoorbeeld altijd verplicht, op een paar uitzonderingen na, zoals zwemmen of (alleen) wandelen. Men mag wel tafeltennissen, maar dubbelspel is niet toegestaan. Spelers moeten douchen op hun eigen kamer, en dus niet direct na een wedstrijd…

En van die kliklijn is al gretig gebruikgemaakt. Zo werd Richaun Holmes geklist. De center van de Sacramento Kings ging even buiten de bubbel om een levering van eten op te pikken. Holmes werd betrapt en moest zonder pardon in quarantaine. Achteraf excuseerde hij zich op Twitter.

Tests

Ook worden de spelers dagelijks getest. Bij een positief geval moet een speler voor minstens zeven dagen in quarantaine. Da’s een lange tijd in een play-offserie. Het is voor elke ploeg dus kwestie zijn topspelers te beschermen.

Die strenge regelgeving en het beperkt aantal familieleden verontrust heel wat spelers. Ze zitten hoe dan ook 35 dagen vast in Disney World. Dat kan oplopen tot drie maanden voor wie de Finals haalt. Voor tal van spelers geen prettig vooruitzicht, alhoewel iemand als Kemba Walker er geen probleem van maakt: “All I do is stay in the house anyway”, of “Ik blijf toch sowieso binnen als ik thuis ben.”

Om de tijd te doden speelt Disney films, waarvan sommige zelfs nog niet uit zijn, en mogen de spelers en familieleden ook de achtbanen en attracties naar hartenlust gebruiken. Ook zullen er kappers, pedicuren, manicuren… beschikbaar zijn. Pingpong spelen, vissen, golfen… allemaal kan het, met masker uiteraard.

Afwezigen

Toch trekken zo’n negental spelers zich terug uit de bubbel. Die afwezigen reizen, zonder gevolgen, niet af naar Disney World. Avery Bradley, de Lakers-guard, blijft thuis omwille van familiale redenen, hij wil zijn zoon die aan een luchtwegaandoening lijdt niet in gevaar brengen. JR Smith vervangt hem. Ook Nets-center DeAndre Jordan kondigde aan dat hij thuisblijft na zijn besmetting met Covid-19.

Naast Jordan bleken er nog 25 spelers coronapositief, onder wie superster Russell Westbrook. De Rockets-guard heeft zich intussen bij zijn bubbel in Orlando gevoegd. De Miami Heat, de Los Angeles Clippers, de Phoenix Suns, de Denver Nuggets en de Milwaukee Bucks gooiden zelfs hun oefencentra op slot om besmettingen tegen te gaan. Volgens de NBA is er echter geen reden tot paniek, er werden sowieso positieve gevallen verwacht. Het is vooral kwestie die te vermijden zodra de spelers hun bubbel ingaan, wat tot nu toe perfect gelukt is.

Dinsdag meldde de liga dat er bij de laatste testronde geen positieve gevallen geconstateerd waren, maar donderdag melden Spaanse media de besmetting van Ricky Rubio, de guard van de Phoenix Suns. Rubio maakte het nieuws pas donderdag bekend, maar zou ondertussen al een isolatieperiode uitgezeten hebben. Hij keerde dinsdag al terug bij de ploeg.

Nadat de cases de quarantaine zijn doorgekomen en iedereen klaar is voor de strijd, kan het spektakel beginnen op 30 juli. LeBron James en Anthony Davis nemen het op tegen Kawhi Leonard en Paul George, of ‘The Battle of LA’.

Maar voor één keer wel in Florida.

Lees ook: Na 133 dagen opnieuw NBA-wedstrijden: LA Clippers winnen eerste oefenmatch in Disney World-bubbel