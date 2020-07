Een nieuw paleis voor de ‘King’: LeBron James koopt villa in Beverly Hills ter waarde van 34,5 miljoen euro ODBS

17u11 0 NBA Nog wat meer lokaal verankerd in Los Angeles. Dat LeBron James (35) bij de Lakers is om er te blijven, bewijst zijn laatste nieuwe aankoop. Een villa van 1.200 vierkante meter in Beverly Hills, die eigendom was van de bedenker van de soap ‘The Bold and the Beautiful’. De laatste prijs waarvoor de villa te koop stond, was 39 miljoen dollar (34,5 miljoen euro).

Het is nog niet geweten of ‘King’ LeBron ook effectief in de villa gaat wonen, dan wel hij het vastgoed eerder als lucratieve belegging ziet. De villa is immers al de derde eigendom die hij gekocht heeft in Los Angeles. In het westelijk gelegen Brentwood, bekend vanwege zijn luxe, heeft hij al twee villa’s. Eentje die hij gekocht heeft voor 20 miljoen euro, een ander voor 18,5.

De vorige eigenaar van James’ nieuwe villa is Lee Philipp Bell, bedenker van populaire soaps als ‘The Bold and the Beautiful’ en ‘The Young and Restless’. Daarnaast was Bell ook decennialang gastheer van een populaire talkshow op een radio in Chicago. De woonst telt onder andere een poolhouse, twee zwembaden, filmzaal en een verlichte tennisbaan. De fans van de Lakers moeten er ook geen schrik voor hebben dat hun ster kou zal lijden in de winter. De woning telt maar liefst zeven verschillende open haarden.

De Lakers zijn straks een van dé titelfavorieten wanneer het NBA-seizoen zich -normaliter- eind deze maand op gang trekt in een afgesloten campus op Disney World in Orlando. LeBron kroonde zich al drie keer tot NBA-kampioen, vier keer tot Most Valuable Player en wordt wereldwijd beschouwd als de beste basketter sinds Michael Jordan. Het wordt zijn zeventiende seizoen in de NBA. In 2018 verruilde LeBron Cleveland voor Los Angeles, waar hij een vierjarig contract ondertekende ter waarde van 136 miljoen euro.

Enkele beelden van de villa:

