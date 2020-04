Een mooi gebaar: WNBA neemt dochter Kobe Bryant postuum op in draft ABD

18 april 2020

10u49

Bron: Belga 0 NBA Gianna Bryant en haar teamgenoten Alyssa Altobelli en Payton Chester zijn vrijdag postuum opgenomen in de draft van de WNBA, de Amerikaanse vrouwenbasketcompetitie. De drie meisjes, allemaal 13 jaar, kwamen op 26 januari om bij een helikoptercrash in Californië die ook het leven van basketlegende Kobe Bryant, de vader van Gianna, eiste.

Gianna's moeder Vanessa drukte in een videoboodschap haar dank uit voor het gebaar. "Het zou voor haar een droom zijn geweest die uitkwam. Kobe en Gigi hielden van de WNBA. Bedankt. Ik wil iedereen die dit jaar is gekozen feliciteren. Proficiat. Werk hard. Geef nooit op. Toon die Mamba Mentaliteit.” WNBA commissioner Cathy Engelbert kondigde tevens de oprichting van de Kobe & Gigi Bryant WNBA Advocacy Award aan. Die zal elk jaar worden uitgereikt aan een individu of groep die het vrouwenbasketbal in de kijker zet.

Tijdens de WNBA draft werd Sabrina Ionescu, vedette van het universiteitsteam van Oregon, als eerste gekozen door New York Liberty. Zij was bevriend met de Bryants. "Het is heel mooi dat de WNBA deze drie meisjes heeft opgenomen in de draft", reageerde de Amerikaanse. "Zij verdienen het. Ik weet dat ze naar ons kijken, glimlachen en tevreden zijn.”

Met de tweelingzussen Billie en Becky Massey (20) maakten twee Belgische meisjes kans om te worden gedraft, maar de sterkhouders van Sint-Katelijne-Waver grepen naast een nominatie. Het WNBA-seizoen zou op 15 mei beginnen maar de start is vanwege de coronacrisis voor onbepaalde tijd uitgesteld. Emma Meesseman (Washington Mystics) en Julie Allemand (Indiana Fever) verdedigen er de Belgische kleuren.