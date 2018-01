Een aanslag in de NBA, zoals je het maar zelden ziet Peter Luysterborg

16u24 17 IT gets ejected for this foul on Wiggins 😳 pic.twitter.com/wZQDVNKyS2 Bleacher Report(@ BleacherReport) link

Een aanslag op een tegenstander, het is niet iets waar de NBA dagelijks mee in het nieuws komt. Wat Isaiah Thomas, speler bij Cleveland Cavaliers, presteerde in het duel tegen Minnesota Timberwolves, tart echter alle verbeelding. Toen Andrew Wiggins hem wilde passeren, sloeg Thomas hem met gestrekte arm keihard op de adamsappel. Wiggins ging naar de grond en kreeg het even benauwd, maar kon na een korte onderbreking weer verder spelen. Voor Thomas zat de wedstrijd erop, hij werd door de scheidsrechters prompt uitgesloten. "Ik wilde hem de bal afpakken, op een manier zoals me dat al vaak gelukt is", zei de dader na afloop. "Jammer genoeg heb ik hem daarbij getroffen. Het was geen opzet, ik heb mijn excuses aangeboden. Gelukkig heeft hij er niks aan overgehouden."

