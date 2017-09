Dwyane Wade tekent in Cleveland: de hereniging met LeBron James is een feit 08u46

Bron: Belga 0 AFP

Basketbalvedette Dwyane Wade heeft een contract voor één jaar ondertekend bij Cleveland Cavaliers. De twaalfvoudige All Star komt over van Chicago Bulls, waar hij zijn contract zondag liet ontbinden. De 35-jarige Wade kwam het afgelopen seizoen tot een gemiddelde van 18,3 punten, 4,5 rebounds en 3,8 assists.



De drievoudige NBA-kampioen treft in Cleveland zijn voormalig teamgenoot LeBron James aan, met wie hij in 2012 en 2013 de titel won bij Miami Heat. Naar verluidt gaat de routinier omgerekend een kleine twee miljoen euro verdienen bij de Cavaliers.

USA Today Sports Beeld van december vorig jaar: LeBron versus Wade met Chicago.