Durant dirigeert Golden State voorbij New York, Houston slikt opnieuw nederlaag LPB

27 oktober 2018

11u07

Bron: afp/belga 0

Kevin Durant heeft Golden State behoed voor een misstap in de NBA. Durant lukte tegen de New York Knicks maar liefst 41 punten, het werd 100-128. Bij het begin van het vierde quarter keken de Warriors nog tegen een achterstand van drie punten aan. Dankzij 25 punten van Durant trok Golden State alsnog duidelijk aan het langste eind tegen de Knicks, die voor de vijfde keer op rij verloren. Dankzij hun vijfde zege in zes wedstrijden staan de Warriors op de tweede plaats in de Western Conference. New Orleans staat op kop met vier zeges na evenveel matchen. Het haalde het nipt met 117-115 van Brooklyn.

Minder goed vergaat het Houston, het beste team van het voorbije reguliere seizoen. De Rockets staan op de voorlaatste plaats van de Western Conference, met slechts één zege en vier nederlagen (waarvan drie voor eigen publiek). Zonder MVP James Harden, out met een hamstringblessure, gingen ze met 113-133 onderuit tegen de LA Clippers.

In de Eastern Conference staat Toronto aan de leiding met 6 op 6, na een 116-107 zege tegen Dallas. Voor het eerst in de geschiedenis van de Canadese club zijn de Raptors nog ongeslagen na zes speeldagen. Milwaukee, tweede in het Oosten, kan eveneens een perfect rapport voorleggen. Op het parket van Minnesota boekten de Bucks hun vijfde opeenvolgende overwinning: 95-125.