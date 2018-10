Dit indrukwekkende blok luidde eerste nederlaag van kampioen Golden State in, forse straffen voor kemphanen in LA Lakers-Houston YP

22 oktober 2018

08u50

Bron: Belga 0 NBA De Denver Nuggets hebben zondag titelverdediger Golden State Warriors een eerste seizoensnederlaag aangesmeerd. Voor Denver betekende dat de derde overwinning in evenveel duels in de NBA. Voor titelverdediger Warriors was het de eerste nederlaag van het seizoen: 100-98.

Het verlies leek met nog ruim 8 minuten op de klok en een achterstand van 13 punten al aanstaande, maar drie driepunters van Stephen Curry in een tijdsbestek van anderhalve minuut bezorgden de Warriors weer de aansluiting. De Nuggets, met Gary Harris (28 punten) als topscorer, wankelden. Met nog 7 seconden op de klok had Jamal Murray namens de thuisploeg vanaf de vrijeworplijn het verschil weer op twee punten gebracht waarna Curry, goed voor 30 punten, zijn teamgenoot Jones aanspeelde onder de basket. Hernangomez had het gevaar gezien en voorkwam met een indrukwekkend blok dat er extra tijd nodig was.

De NBA deelde verder zondag straffen uit aan drie spelers die zich zaterdag in het duel tussen de Los Angeles Lakers en de Houston Rockets misdroegen. Brandon Ingram en Rajon Rondo, beiden van de Lakers, werden respectievelijk voor vier en voor drie duels geschorst, Houstonspeler Chris Paul moet twee duels toekijken. Het drietal ontvangt ook geen salaris over die periode.

Met nog ruim 4 minuten op de klok en een kleine voorsprong voor de Rockets maakte Ingram een overtreding op James Harden. In het daaropvolgende tumult raakten Paul en Rondo slaags. Dat begon nadat Rondo had gespuugd naar zijn tegenstander. Ingram bemoeide zich er vervolgens ook mee, waarna de vechtersbazen naar de kleedkamer werden gestuurd. Houston won het duel met 115-124. Het was het eerste thuisduel van superster LeBron James met de LA Lakers.

