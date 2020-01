Didier Mbenga werd twee keer kampioen aan de zijde van Bryant: “Ik kon het niet geloven. Ik stuurde hem berichten, maar hij reageerde niet” MXG

27 januari 2020

12u46

Bron: RTBF 4 NBA Didier Mbenga, de Congolese Belg die twee seizoenen bij Kobe Bryant en de LA Lakers speelde is geschockeerd door het nieuws. “Ik ben in shock. Ik heb eigenlijk niet veel moed om te praten, maar ik doe een inspanning”, liet hij telefonisch optekenen bij RTBF. Mbenga speelde tussen 2008 en 2010 bij de LA Lakers en werd in die twee jaar twee keer kampioen: “Hij was een enorm harde werker, ik ken niemand zoals hij.”

Mbenga vernam het nieuws via een Whatsapp-groep van oud-spelers van de LA Lakers: “We hebben met heel wat oud-spelers een groep op WhatsApp. Daar worden veel grapjes in gemaakt. Toen het nieuws van Kobe’s dood daarin verscheen dacht ik ook eerst dat het een grap was. Ik kon het gewoon niet geloven. Ik ben begonnen met hem berichten te sturen. Twee, drie keer. Maar hij reageerde niet. Toen begon het stilaan tot mij door te dringen dat het echt waar was. Ik kon het niet geloven. Ik ben van mijn bureau terug naar huis gekeerd”, reageerde Mbenga emotioneel. “Ik heb uiteindelijk John gebeld, z’n dichtste bewaker en hij vertelde het me. Het is niet normaal”, vertelde een aangeslagen Mbenga.

Een heel land in shock

Voorlopig woont Mbenga nog altijd in de Verenigde Staten. Hij ziet een land dat in complete rouw is: “Iedereen is geshockeerd hier, niet alleen ik. Er is gewoon een belangrijke sportbladzijde omgedraaid. Veel spelers hebben niemand anders dan Kobe gekend. Ze zijn de Kobe-generatie. Velen zijn ermee opgegroeid, hebben ervan gedroomd. Ik heb de eer mogen hebben om met hem te spelen. Het is echt onwezenlijk allemaal.”

Mamba Mentality

“Ik prijs me erg gelukkig dat ik ooit met hem mocht spelen en dat ik z’n vriend kon zijn. Gisteren stuurde ik hem nog met de vraag wat hij ervan vond dat LeBron (James, red.) hem voorbij was gegaan in de ranglijst van de topscorers aller tijden in de NBA. Ik weet dat hij niet graag verliest en ik treiterde hem wat met die vraag. Hij antwoordde droog: “Niet erg zei hij me. ‘LOL, M(amba) M(entality)’. Ik wist meteen wat hij daarmee wilde zeggen.”

Dat Kobe geliefd was bij veel fans is een understatement, maar eens op het veld veranderde hij in een nietsontziende winnaar. “Voor ik hem kende hield ik niet van hem. Hij was lastig om op te verdedigen. Maar toen ik hem leerde kennen merkte ik dat hij een onnavolgbare werkmaniak was. Hij was een ongelooflijke perfectionist”, looft Mbenga hem. De Congolees sloot af met te zeggen dat toekomstplannen tussen beide nu ook in het water vielen: “We wilden vanaf volgend jaar een Mamba-academie oprichten in Afrika. Maar dat zal nu niet meer lukken. Ik probeer me sterk te houden, maar dat is moeilijk. Ik ben meer dan een vriend verloren”.