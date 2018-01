DeRozan legt er 52 in het mandje voor de Raptors - Harden minstens twee weken aan de kant DMM

Bron: Belga 0 USA TODAY Sports NBA Houston Rockets-sterspeler James Harden heeft in het NBA-duel tegen LA Lakers een blessure aan de hamstrings opgelopen en staat daarmee minstens twee weken aan de kant, zo maakte de NBA gisteren bekend.

Harden was oudejaarsnacht nog goed voor veertig punten, vooraleer hij in het vierde kwart geblesseerd naar de kant moest. Harden maakt dit seizoen gemiddeld 32,3 punten per wedstrijd en daarnaast is hij gemiddeld goed voor negen assists, vijf rebounds en 1,8 intercepties. Met die cijfers is hij een belangrijke kandidaat voor de titel van beste speler (MVP). Met vijf nederlagen in de laatste zes duels zijn de Rockets naar de tweede plaats gezakt in de Western Conference, na landskampioen Golden State.

Ondertussen blijven de Toronto Raptors flink meedraaien in de Eastern Conference. De Canadezen wonnen na verlengingen van de Milwaukee Bucks met 131-127. Grote man was DeMar DeRozan met 52 punten. Door de zege blijven de Raptors in het zog van Boston, zij leidden de Eastern Conference en komen pas later deze week in actie.

Posting a @Raptors franchise-record 52 PTS, your #FantasyPlayeroftheNight is @DeMar_DeRozan! He also added 8 AST, 5 REB, 1 BLK, 1 STL, for 74 FPTS! pic.twitter.com/awKhD9k1IG NBA Fantasy(@ NBAFantasy) link

Photo News

De uitslagen:

Brooklyn - Orlando 98-95

Toronto - Milwaukee 131-127 n.v.

Chicago - Portland 120-124 n.v.

Minnesota - LA Lakers 114-96

Standen (zeges, nederlagen,, winstpercentage):

EASTERN CONFERENCE



.Atlantic Division:

1. Boston 30 10 0.750

2. Toronto 25 10 0.714

3. New York 18 18 0.500

4. Philadelphia 17 19 0.472

5. Brooklyn 14 23 0.378

.Central Division:

1. Cleveland 24 12 0.667

2. Detroit 20 15 0.571

3. Milwaukee 19 16 0.543

4. Indiana 19 18 0.514

5. Chicago 13 24 0.351

.Southeast Division:

1. Washington 21 16 0.568

2. Miami 19 17 0.528

3. Charlotte 13 23 0.361

4. Orlando 12 26 0.316

5. Atlanta 10 26 0.278

WESTERN CONFERENCE

.Northwest Division:

1. Minnesota 24 14 0.632

2. Oklahoma City 20 17 0.541

3. Portland 19 17 0.528

4. Denver 19 17 0.528

5. Utah 16 21 0.432

.Pacific Division:

1. Golden State 29 8 0.784

2. LA Clippers 16 19 0.457

3. Phoenix 14 24 0.368

4. Sacramento 12 24 0.333

5. LA Lakers 11 25 0.306

.Southwest Division:

1. Houston 26 9 0.743

2. San Antonio 25 12 0.676

3. New Orleans 18 18 0.500

4. Dallas 13 25 0.342

5. Memphis 12 25 0.324

Programma van dinsdag:

Cleveland - Portland

New York - San Antonio

Phoenix - Atlanta

Sacramento - Charlotte

LA Clippers - Memphis