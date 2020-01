Denver wint voor eigen publiek topaffiche tegen LA Clippers ABD

13 januari 2020

09u47

Bron: Belga 0 NBA Denver heeft zondagavond de topaffiche in de NBA tegen de LA Clippers gewonnen. De Nuggets trokken in hun Pepsi Center met 114-104 aan het langste eind.

De Serviër Nikola Jokic was bij de thuisploeg goed voor 20 punten en 15 rebounds. Bezoeker Kawhi Leonard kroonde zich met 30 punten tot topschutter van de partij.

Dankzij de zege wipt Denver naar de tweede plaats in de Western Conference. Achter de autoritaire leider LA Lakers (32-7) ligt alles wel op een zakdoek. Denver en Utah, dat onder impuls van Bojan Bogdanovic (31 ptn) met 116-127 won in Washington, tellen allebei 27 zeges en 12 nederlagen. Houston is vierde met een overwinning minder (26-12). Dan volgen de Clippers (27-13) en Dallas (24-15).

In de Eastern Conference genoot de top twee, Milwaukee en Boston, van een rustdag. Miami, derde in de stand, ging met 124-121 onderuit in New York. Ook nummer vier, kampioen Toronto, verloor met 104-105 van San Antonio.