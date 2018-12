Denver wint nipt van Portland in NBA, Houston knoopt weer aan met de zege Redactie

01 december 2018

09u46

Bron: Belga 0 NBA Denver heeft een nipte 112-113 zege geboekt bij Portland in de Noord-Amerikaanse professionele basketcompetitie (NBA). De Nuggets blijven zo in het zog van de LA Clippers, leider in de Western Conference. Na vier opeenvolgende nederlagen proefde Houston bij San Antonio opnieuw van de overwinning: 105-136.

Denver leidde bij de rust met 68-53, maar de Trail Blazers kwamen opzetten na de pauze. Toch wisten Nikola Jokic en co. op het einde nog één punt van hun voorsprong over te houden, CJ McCollum verzuimde Portland de zege te schenken. Garry Harris (27 punten) en Paul Millsap (22 punten, 10 rebounds) waren de architecten van de zege, McCollum lukte 33 punten voor de Trail Blazers.

Houston beëindigde een reeks van vier opeenvolgende nederlagen. De Rockets, in juni nog finalist in de Western Conference, zijn op de sukkel in het seizoensbegin. Maar op het parket van San Antonio wist het team zich, onder impuls van MVP James Harden, toch te herpakken. "The Beard" gooide 23 punten door de korf en leverde 10 assists af. Ook Clint Capela (27 punten, 12 rebounds) en Eric Gordon (26 punten) deden hun duit in het zakje.

Bij de Rockets vierde Chris Paul zijn rentree na een dijblessure, hij lukte 14 punten en 10 assists. Houston is nu twaalfde met 10 zeges en 11 nederlagen, twee plaatsen lager staat San Antonio (10 zeges-12 nederlagen).

De LA Lakers versloegen verder Dallas met 114-103, onder meer dankzij 28 punten van vedette LeBron James. De Lakers, zesde in de Western Conference, wonnen zo voor de dertiende keer in 21 wedstrijden. In het Oosten leidde Kyrie Irving, goed voor 29 punten, Boston voorbij Cleveland: 128-95. De Celtics (12 zeges-10 nederlagen) staan op de zesde plaats, Cleveland is laatste met slechts vier overwinningen op 21 matchen.

Enkele hoogtepunten:

LeBron being LeBron. 🤷‍♂️ pic.twitter.com/azlfgxFbWX House of Highlights(@ HoHighlights) link

James Harden blocking DeMar without even looking... 🤯 pic.twitter.com/73HuX5u4r2 House of Highlights(@ HoHighlights) link

Paul George showing off. 👌 pic.twitter.com/xyDfpUo4Vi House of Highlights(@ HoHighlights) link