Denver Nuggets stoppen zegereeks Toronto Raptors dankzij ‘triple-double’ Jokic LPB

04 december 2018

09u07

Bron: ANP/Belga 0 NBA De Denver Nuggets hebben een einde gemaakt aan de zegereeks van Toronto Raptors in de NBA. De Nuggets wonnen met 103-106 en bezorgde de Raptors daarmee de vijfde nederlaag van dit seizoen. De Canadese ploeg had de voorgaande acht duels gewonnen.

Nikola Jokic was de grote man bij de Nuggets met een 'triple-double'. De 23-jarige Serviër kwam tot 23 punten, 15 assists en 11 rebounds. Jokic maakte het verschil in de laatste zeven seconden, door drie vrije worpen te benutten. Bij de Raptors moest het vooral komen van Kawhi Leonard, die 27 punten bij elkaar gooide. Met 20 overwinningen zijn de Raptors nog altijd de meest succesvolle club dit seizoen. Denver Nuggets staat nu op zestien zeges, net als Los Angeles Clippers dat New Orleans Pelicans in eigen huis met 126-129 versloeg.

Titelhouder Golden State Warriors van zijn kant was veel te sterk voor Atlanta Hawks: 111-128. De Warriors bouwden vooral op hun 'Grote Drie'. Stephen Curry, Kevin Durant en Klay Thompson zorgden samen voor 85 punten.