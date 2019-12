Denver Nuggets belonen coach Malone met nieuw contract XC

25 december 2019

16u45

Bron: Belga 0 NBA Michael Malone heeft zijn contract als coach van de Denver Nuggets verlengd. Dat bevestigde het NBA-team op de clubwebsite.

Malone (48) leidt de Nuggets sinds het seizoen 2015-2016. Daarvoor was hij aan de slag bij Sacramento.

Vorig jaar beëindigde Denver de reguliere competitie met 54 zeges en 28 nederlagen, het op een na beste resultaat ooit, en een tweede plaats in de Western Conference. Vervolgens gingen de Nuggets er in de halve finale van de Conference uit tegen Portland (4-3).

Dit seizoen staat Denver met 21 overwinningen uit 29 matchen tweede achter de Lakers.

Volgens Amerikaanse media tekende Malone bij tot het einde van het seizoen 2022-2023.