DeMarcus Cousins mist NBA-seizoen door zware blessure

16 augustus 2019

16 augustus 2019

Bron: Belga 0 NBA De nieuwe center van de LA Lakers, DeMarcus Cousins, mist het volledige seizoen 2019-2020. De wereldkampioen van 2014 en olympisch kampioen van 2016 scheurde de kruisbanden van zijn linkerknie. De Lakers maakten het nieuws bekend op hun website. "Boogie" kwam deze zomer transfervrij over van Golden State.

De 29-jarige center (2m11) blesseerde zich gisteren op training in Las Vegas. Het is zijn derde zware blessure in nauwelijks achttien maanden tijd. Vorig jaar liep hij eerst een scheur op in de linkerachillespees alvorens ook enkele maanden aan de kant te staan met een zware quadricepsblessure.

Cousins heeft maar een contract voor één seizoen in LA. Door zijn onbeschikbaarheid tellen de Lakers met JaVale McGee nog maar één echte center in het team.

Lakers center DeMarcus Cousins has suffered a torn ACL in his left knee. https://t.co/eOO3SPo4US Los Angeles Lakers(@ Lakers) link