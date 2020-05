Definitief stopzetten NBA-seizoen zou spelers tot bijna 1 miljard euro kosten VH

18 mei 2020

06u29 0 NBA Terwijl de Bundesliga al hernam en de Serie A en la Liga er alles aan doen om in juni de competitie te hervatten, lijkt de NBA niet gehaast. De teameigenaars zijn zelfs gewonnen voor het idee van een herstart in december of januari. Daar zijn de spelers dan weer niet voor te vinden. Want dat zullen ze voelen in hun portemonnee.

“En of we willen herbeginnen. Heel erg hard zelfs.” Chris Paul, point guard van Oklahoma City en voorzitter van de spelersvakbond in de NBA, sprak op ESPN duidelijke taal: ze willen het seizoen uitspelen. “Daar zijn alle spelers het eens over. Uiteraard moet dat zo veilig mogelijk kunnen, maar feit is dat we het basketbal missen.” Daar ligt het kalf gebonden: NBA-baas Adam Silver gaf vorige week nog aan dat hij hun veiligheid niét kan garanderen. En ook Paul moet toegeven dat hij geen antwoorden heeft: “Zolang er geen sluitend plan is, moeten we afwachten. Het virus heeft voorlopig de touwtjes in handen.”

Beslissing binnen maand

De eigenaars van de 30 NBA-teams laten zich intussen niet opjagen. Als ze moeten wachten tot december: prima. Januari: net zo goed. Hoe langer het uitstel duurt, hoe groter de kans dat het publiek weer toegelaten wordt. Volgens Silver halen de clubs 40 procent van hun inkomsten uit ticketing en zijn ze dus gebaat bij een late herstart. De beslissing is nog niet genomen, maar Adam Silver kleefde er intussen wel een deadline op: over twee tot maximaal vier weken moeten teams en spelers weten waar ze aan toe zijn. Ook een annulering van het seizoen valt niet geheel uit te sluiten.

Dat is een optie die slecht zou vallen bij de spelers, zeker nu de teams percentages op hun lonen beginnen in te houden. Die mogelijkheid is opgenomen in de collectieve arbeidsovereenkomst met de NBA. In geval van overmacht, zoals een pandemie, kunnen de teams 25 tot 40 procent recupereren.

De meesten zagen dat vrijdag voor het eerst in praktijk omgezet. Alleen tenoren zoals LeBron James, Kevin Durant en Stephen Curry voelen er voorlopig niets van - zij kregen hun loon grotendeels in één keer uitbetaald. Maar ook zij zullen niet aan de besparing ontkomen en zullen dan volgend seizoen minimaal 390.000 dollar (360.000 euro, James) of 420.000 dollar (390.000 euro, Curry) minder verdienen. Mocht het seizoen stopgezet worden, dan zouden de spelers in totaal 1 miljard dollar (924 miljoen euro) aan lonen verliezen.