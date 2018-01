Debuterende Isaiah Thomas wint met Cleveland tegen Portland Redactie

Isaiah Thomas heeft dinsdag (plaatselijke tijd) zijn officiële debuut gevierd bij Cleveland. Hij deed dat in de met 127-110 gewonnen thuiswedstrijd tegen Portland. De tweevoudig All Star (2016 & 2017) ruilde afgelopen zomer Boston voor de Cavaliers. Kyrie Irving maakte de omgekeerde beweging. Thomas moest door blessures aan de heup en elleboog tot begin januari wachten op zijn debuut bij het topteam uit Ohio.

De kleine point-guard (1m75) begon op de bank en speelde uiteindelijk negentien minuten in de Quicken Loans Arena. Hij was daarin goed voor zeventien punten en drie assists. LeBron James werd met 24 punten topschutter bij de vicekampioen.

"Ik heb er een lange weg opzitten", reageerde de 28-jarige Thomas, die zeven maanden out was. "Soms kon ik het licht op het einde van de tunnel niet meer zien. Dat ik er nu weer sta in de eerste dagen van 2018, belooft het beste voor de rest van het jaar."

Cleveland staat met 25 zeges en 12 nederlagen derde in de Eastern Conference, achter Boston (30-10) en Toronto (25-10).

In de Western Conference won San Antonio onder impuls van LaMarcus Aldridge (29 ptn) en Kawhi Leonard (25 ptn) met 91-100 van New York. De Spurs (26-12) verstevigden met de winst in Madison Square Garden hun derde plaats in het klassement. Kampioen Golden State (29-8) leidt voor Houston (26-9).

