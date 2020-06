De NBA is terug: op 31 juli hervat hervormde competitie met 22 ploegen in Disney World Orlando MXG

04 juni 2020

20u17 2 NBA ‘The NBA is back’. De Raad van Afgevaardigden van alle 30 teams hebben dat vandaag beslist. Het seizoen zal op 31 juli hervatten in Orlando. Vanaf dan zullen 22 teams om de NBA-titel strijden.

Op 11 maart werd de laatste NBA-wedstrijd gespeeld. De Dallas Mavericks haalden het toen thuis makkelijk van de Denver Nuggets (113-97). Vlak na die wedstrijd raakte bekend dat de Fransman Rudy Gobert van de Utah Jazz besmet was met het coronavirus en werd de competitie meteen stilgelegd.

Sindsdien de grote leegte.

Wat volgde was een grote brainstorm. Een denkoefening onder leiding van NBA-baas Adam Silver die moest uitmaken hoe het seizoen kon worden afgewerkt. Uiteindelijk viel het oog op Disney World in Orlando. Daar zijn drie basketcourts, genoeg hotelkamers en voorzieningen om de spelers te verzorgen ze te laten trainen. Twee weken terug lichtte NBA-woordvoerder Mike Bass dat plan al toe: “Zie het als een NBA-campus", zei hij toen.

Ook de Major League Soccer (MLS), de nationale voetbalcompetitie, zou eind juni herstarten in Disney World. Op het domein zijn genoeg voetbalvelden.

The NBA's Board of Governors have approved the 22-team format to resume 2019-20 season, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium. Shams Charania(@ ShamsCharania) link

Formule met 22 teams

Maar niet alle 30 ploegen zullen nog in actie komen. Vanaf 31 juli wordt met de 22 best gerangschikte ploegen verder gespeeld. Voor de overige acht ploegen (onder hen onder meer Cleveland, Atlanta en vicekampioen Golden State) zit het seizoen erop. Er worden pistes onderzocht om voor die ploegen tijdens de zomer of de herfst een apart toernooi te organiseren. Anders volgt een leegte van mogelijk negen maanden (maart tot december) voor het nieuwe seizoen van start gaat (rond 1 december).

De 22 teams die wel deelnemen aan de eindfase van dit NBA-seizoen zijn verdeeld volgens hun aantal gewonnen matchen dit seizoen. En dus niet gelijk per conferentie. De 16 ploegen die al op een play-off-plaats stonden zijn er allemaal bij. Acht ploegen uit het oosten, en acht uit het westen. Daaronder is gekeken welke 6 ploegen er op dit moment het best voor stonden. Dat zijn er vijf extra uit het westen en amper eentje uit het oosten. Zo spelen 13 ploegen uit het westen en 9 teams uit het oosten de eindfase.

Zij spelen nog acht wedstrijden van het reguliere seizoen. Daarna starten de play-offs in de normale formule, met 16 ploegen, en vallen er dus zes ploegen af.

Tegen ten laatste 12 oktober zou ‘Game 7' van de finale gespeeld moeten zijn.

Uitbreiding voor Zion, Portland stemt tegen

Die uitbreiding van het aantal ploegen kwam er naar verluidt onder meer om aantrekkelijke spelers als Zion Williamson nog te kunnen laten deelnemen aan de rest van het seizoen. De rookie stond met z’n team de New Orleans Pelicans voorlopig nog net buiten de play-offs.

In de raad kregen alle dertig ploegen een stem. Amper één ploeg stemde tegen: de Portland Trail Blazers van Damian Lillard en Carmelo Anthony. Nochtans maken zij door het nieuwe format nog kans op een plaats in de play-offs. De stemming had een 3/4de meerderheid nodig. Die werd met 29 op 30 ruim gehaald.

Source: 29-1 vote https://t.co/NT87g6EENp Adrian Wojnarowski(@ wojespn) link

Voorlopige stand

Voorlopig leiden de Los Angeles Lakers van LeBron James de dans in het westen. In het oosten zijn de Milwaukee Bucks van Giannis Antetokounmpo ongenaakbaar. Vorig jaar kroonden de Toronto Raptors zich tot kampioen.

Western Conference:

1. Los Angeles Lakers

2. Los Angeles Clippers

3. Denver Nuggets

4. Utah Jazz

5. Oklahoma City Thunder

6. Houston Rockets

7. Dallas Mavericks

8. Memphis Grizzlies

Nog opgevist:

9. Portland Trail Blazers

10. New Orleans Pelicans

11. Sacramento Kings

12. San Antonio Spurs

13. Phoenix Suns

Eastern Conference

1. Milwaukee Bucks

2. Toronto Raptors

3. Boston Celtics

4. Miami Heat

5. Indiana Pacers

6. Philadelphia 76ers

7. Brooklyn Nets

8. Orlando Magic

Nog opgevist:

9. Washington Wizards

