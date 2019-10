De NBA is back! Tien dingen om naar uit te kijken dit seizoen Maxim Goethals/Frank Dekeyser

22 oktober 2019

14u27 0 NBA Exact 131 dagen nadat de Toronto Raptors voor het eerst in hun bestaan NBA-kampioen werden, staat het nieuwe seizoen voor de deur. En het wordt een geweldige jaargang. Dat kunnen we nu al zeggen. In het tussenseizoen wisselden heel wat sterren van ploeg, waaronder de Finals-MVP Kawhi Leonard. Die ruilde de Toronto Raptors voor de LA Clippers. Dat en nog negen andere dingen om naar uit te kijken dit seizoen. We zetten ze voor u, in willekeurige volgorde, op een rijtje.

1. Zion Williamson

Are you ready for the hype? Geen rookie die zoveel over de tongen gaat sinds de intrede van LeBron James.

Williamson werd als eerste overall gedraft door de New Orleans Pelicans en er wordt verwacht dat hij een onmiddellijke impact zal hebben op de NBA. Hij meet 2,01 meter en weegt 129 kg - een indrukwekkende spiermassa. In het pre-season liet Williamson al zien waarom er zoveel van hem verwacht wordt. “Niemand kan wat hij kan”, zegt ploegmaat Josh Hart. Bij New Orleans wordt Williamson bovendien goed omringd door onder meer JJ Redick, Jrue Holiday, Lonzo Ball en Brandon Ingram. Williamson kampt voorlopig wel met een knieblessure, waardoor hij zeker de start van het seizoen mist.

Het beste van Zion Williamson in het voorseizoen (credits NBA):

2. De LA Lakers: LeBron eindelijk voor vierde ring?

De ontgoocheling is doorgespoeld. De Los Angeles Lakers haalden vorig seizoen net als de zes seizoenen daarvoor de play-offs niet - dat was LeBron James niet meer gebeurd sinds 2005. En dus ondergingen de Lakers een metamorfose. De grootste namen die werden gehaald: Danny Green, Dwight Howard, DeMarcus Cousins - opnieuw zwaar geblesseerd en mist het volledige seizoen, een tegenvaller - en vooral Anthony Davis. Superster in het mondiale basketbal, een welgekomen versterking voor LeBron James. Met ook nog Kyle Kuzma in de rangen, oogt de starting five van de Lakers bijzonder indrukwekkend. De vraag is of de support cast dat ook is. Wat wel zeker is: LeBron James heeft opnieuw een team om mee te dingen naar de titel.

3. Philadelphia 76’ers: werpt ‘The Process’ z’n vruchten af?

Dé Finalskandidaat bij uitstek in de Eastern Conference. Philadelphia verloor wel JJ Redick en Jimmy Butler, maar haalde Josh Richardson bij Miami en Al Horford bij Boston Celtics. Slimme aanwinsten die het team een extra cachet geven. Met Ben Simmons, Tobias Harris en Joel Embiid wordt de starting five vervolledigd. Het is een ploeg die moeilijk zal af te stoppen zijn. Goed uitgebalanceerd, groot, krachtig en met veel scorend vermogen. En zelfs Ben Simmons scoorde in het preseason al een driepunter. Als de puzzelstukjes helemaal in mekaar vallen...

4. Golden State Warriors, wie vult de Durant-leemte op?

Afwachten. Schrik niet als ze zelfs de play-offs niet halen. Steph Curry en Draymond Green lopen er nog steeds bij, maar Klay Thompson mist op zijn minst vijftig wedstrijden met een blessure - hij zou pas fit zijn begin maart. Bovendien vertrokken Andre Iguodala en Shaun Livingston bij de Warriors. Niet de grootste namen, wel belangrijk voor het evenwicht van de ploeg. In tegenstelling tot de voorbije jaren zijn ze niet langer de grote favoriet bij de start van het seizoen. Het aura van onoverwinnelijkheid is al een tijdje weg, de kans op een nieuwe titel is quasi nihil. Maar Steph Curry blijft Steph Curry...

5. De Toronto Raptors post-Leonard.

De uittredende NBA-kampioen. Toen al een verrassing, een titelverlenging zit er in principe niet in. Met Kawhi Leonard verloren de Raptors de Finals-MVP en meteen ook hun beste speler. Toronto blijft langs de andere kant wel een uitstekend team, het ontbreekt hen enkel aan een X-factor.

Dit seizoen zal er vooral gekeken worden naar Kyle Lowry, Pascal Siakam (die net z’n contract verlengde) en in mindere mate naar good old Marc Gasol.

Een van dé momenten van vorig seizoen. Kawhi Leonard scoort ‘at the buzzer’ bij een 90-90 -stand tegen Philadelphia in Game 7 van de finale in het Oosten. (Credits: NBA)

6. De kwaliteitsinjectie bij de LA Clippers

En wat voor een injectie. Het was een van de hamvragen van het tussenseizoen: waar gaat Kawhi Leonard spelen na z’n titel met Toronto. Het was de eerste keer in de geschiedenis dat de Finals MVP van een team dat de titel pakt, toch naar een ander team verkaste. Uiteindelijk koos Leonard voor de Clippers en moedigde hij Paul George, superster van Oklahoma, aan om hetzelfde te doen. Samen met onder meer Patrick Beverley, Montrezl Harrell en Lou Williams zijn de Clippers een stevige contender voor de Conference Finals in het Westen. Paul George zal het seizoensbegin wel missen, hij is nog herstellende van een dubbele schouderoperatie. Benieuwd of Leonard en George de Clippers naar een eerste NBA-titel kunnen loodsen.

7. Twee van de laatste drie MVP’s bij Houston

Op papier hebben de Rockets de sterkste backcourt van het hele lot. Naast James Harden speelt daar nu ook ene Russell Westbrook. De koning van de ‘triple-doubles’ werd getraded voor Chris Paul, die nu dus bij Oklahoma speelt. Westbrook is de MVP van het seizoen 2016-2017, Harden die van 2017-2018. Samen met center Clint Capela hebben ze bij Houston een stevige basis om ver te komen dit seizoen. Alleen, de Rockets en de playoffs... het is de laatste seizoenen verre van een geslaagd huwelijk.

8. Giannis MVP?

Vorig jaar was de strijd voor de titel van MVP, en de meest regelmatige speler van het reguliere seizoen, er een tussen James Harden en Giannis Antetokounmpo. Die laatste haalde het uiteindelijk. En ook dit jaar wordt Giannis getipt als favoriet voor die titel. Hij loodste de Milwaukee Bucks vorig seizoen naar de conference finals in het Oosten. Met z’n power kan hij op z’n eentje hele teams uit verband spelen. Zal de ‘Greek Freak’ ook dit seizoen heersen over de NBA? Of moet hij concurrentie verwachten uit Los Angeles?

9. Team Europe bij de Dallas Mavericks

Kristaps Porzingis, een Let van 2m21, en Luka Doncic, een Sloveense pointguard en de beste Rookie van vorig seizoen, zijn verenigd bij de Dallas Mavericks. Porzingis miste anderhalf seizoen door een blessure en kwam in het tussenseizoen over van de New York Knicks. Hij vervoegt dus Doncic die als rookie vorig jaar meteen een leidersrol op zich nam en hoge cijfers scoorde bij Dallas. Dirk Nowitzki staat niet meer op het roster, de Duitser ging op pensioen. Het is reikhalzend uitkijken hoe de tandem Doncic-Porzingis zal functioneren in het Westen...

10. Kyrie Irving (en Kevin Durant) bij Brooklyn

Dé bom van het tussenseizoen viel ongetwijfeld bij de Brooklyn Nets. Die traden hun sterkhouder, DeAngelo Russell wel naar Golden State, maar haalden in één klap Kevin Durant (van Golden State) en Kyrie Irving (van Boston) binnen. De Nets, die drie seizoenen geleden nog het kneusje van de NBA waren dat amper twintig van de 82 matchen kon winnen heeft zo ineens een team dat kampioen kan worden. Alleen, op Durant kunnen ze dit seizoen nog niet rekenen. De superster scheurde z’n achillespees in de finalewedstrijden van vorig seizoen tegen Toronto en mist zeker het volledige seizoen. Irving kan zich voorlopig wel omringen met onder meer Jarrett Allen, Caris LeVert, Joe Harris en DeAndre Jordan.

En verder is het ook uitkijken naar:

Het laatste seizoen van Vince Carter. Als hij speelt in 2020 wordt hij de eerste speler ooit die in vier verschillende decennia in de NBA gespeeld heeft. Carter werd in 1998 gedraft.

De ontwikkeling van rookies als JA Morant (Memphis Grizzlies) en RJ Barrett (New York Knicks).

De Utah Jazz, die zich een meer dan degelijk team bij elkaar gepuzzeld hebben met onder meer Donovan Mitchell, Mike Conley jr., Bojan Bogdanovic en Rudy Gobert.

Het All-Star Game in Chicago in februari.

Het splinternieuwe stadion van de Golden State Warriors.