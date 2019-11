De Lakers en Lebron James zijn weer niet te stoppen, al kwam Memphis wil dichtbij DMM

24 november 2019

08u57

Bron: NBA 0 NBA De LA Lakers hebben hun zevende opeenvolgende zege geboekt in de NBA. De leider in de Western Conference haalde het moeizaam met 108-109 bij Memphis.

Dat de Lakers opnieuw konden winnen, hadden ze in het Staples Centre vooral weer te danken aan LeBron James (30 punten) en Anthony Davis (24 ptn). Bij Memphis was rookie Ja Morant goed voor 26 punten, maar hij kon de nipte nederlaag niet afwenden.

LBJ ⚔️ JA @KingJames (30 PTS) & @JaMorant (26 PTS) duel as the @Lakers outlast Memphis down the stretch! #LakeShow pic.twitter.com/hikeAJHOqU NBA(@ NBA) link

In de Eastern Conference slikte Miami een duidelijke 113-86 nederlaag bij Philadelphia, dat voor de vierde keer op een rij won. Bij Philadelphia blonken Josh Richardson (32 ptn) en Joel Embiid (23 ptn en 11 rebounds) uit. Miami staat op de derde plaats in het oosten, Philadelphia is vijfde.

De koploper in de Eastern Conference, Milwaukee, had geen moeite met Detroit: 104-90. Zach Lavine loodste verder de Chicago Bulls met 49 punten voorbij Charlotte: 115-116. Hij gooide 13 driepunters door de korf, waarvan één vlak voor de buzzer. San Antonio maakte een einde aan een reeks van acht nederlagen door met 104-111 te winnen bij New York.

👀 the updated NBA standings after Saturday night's action! pic.twitter.com/UCFw1yP2DJ NBA(@ NBA) link