De ene mepte de andere recent nog enkele breuken in de kaak, maar nu spelen ze met laagvlieger Chicago Boston van kastje naar de muur

Bron: Belga 0 Photo News Portis (#5) en Mirotic kunnen opnieuw door dezelfde deur en dat hebben ze nu ook bij Boston geweten. NBA Boston heeft zich maandag (plaatselijke tijd) laten verrassen door Chicago in de Noord-Amerikaanse professionele basketbalcompetitie (NBA). De leider in de Eastern Conference verloor met duidelijke 108-85 cijfers van de Bulls, die pas hun zesde zege van het seizoen boekten.

Chicago, dat tot voor maandag over het slechtste rapport in de NBA beschikte, profiteerde van de afwezigheid van Kyrie Irving en smeerde de Celtics een zure nederlaag aan. De Bulls konden voor hun derde zege op rij rekenen op Nikola Mirotic (24 ptn) en Bobby Portis (23 ptn). Opvallend, het duo kon lang niet samen door één deur nadat Portis medio oktober Mirotic na een training een klap had gegeven. Portis werd vervolgens acht wedstrijden geschorst, Mirotic stond aan de kant met een hersenschudding en enkele breuken in de kaak. Pas eind november aanvaardde de Spaanse Montenegrijn de verontschuldigingen van Portis.

Houston, de koploper in de Western Conference, klopte New Orleans met 130-123. De Rockets behaalden hun 21e zege van het seizoen. James Harden gooide voor Houston 26 punten door de korf en was goed voor zeventien assists. Ook Clint Capela (28 ptn) en Eric Gordon (27 ptn) waren trefzeker. Verder was titelverdediger Golden State, zonder de geblesseerde Stephen Curry, met 111-104 te sterk voor Portland. Kevin Durant (28 ptn) en Klay Thompson (24 ptn) speelden een belangrijke rol in de zege.