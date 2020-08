Damian Lillard evenaart legendarisch record en loodst Portland richting voorlopige plek in de play-offs MXG

12 augustus 2020

07u52 0 NBA Damian Lillard (30) is z'n ploeg de Portland Trail Blazers eigenhandig naar een plek in de play-offs aan het spelen. De point guard was vannacht goed voor 61 punten in de 134-131-winstpartij tegen de Dallas Mavericks. Het is de derde keer dit seizoen dat Lillard meer dan 60 punten scoort, dat deed maar één iemand hem voor: Wilt Chamberlain.

Dame gets the CRAZY bounce to tie his career high! #WholeNewGame pic.twitter.com/8AXu5wXg62 NBA(@ NBA) link

In de Eastern Conference ligt alles ondertussen vast. Acht ploegen zijn er zeker van hun plek in de play-offs, Washington valt eruit. In de Western Conference is de spanning voor de laatste play-offplaats te snijden. De eerste zeven ploegen zijn daar zeker, maar de achtste plaats kan - in theorie - nog naar vier ploegen gaan: Portland, Memphis, Phoenix en San Antonio.

Voorlopig staat Portland op die achtste plaats, en daarvoor mag het een fenomenale Damian Lillard danken. Tegen Dallas scoorde Lillard 61 punten. Het is de derde keer dit seizoen dat hij de kaap van de 60 punten overschrijdt. Enkel Wilt Chamberlain deed het hem voor, de legendarische center van de Philadelphia/San Francisco Warriors in de jaren 60. In het seizoen 1961-62 scoorde Chamberlain in vijftien (!) matchen meer dan 60 punten. Het seizoen nadien deed hij het nog negen keer.

💦 Career-high tying 61 POINTS

🎯 9 3PM, 18-18 FTM

🔥 1st back-to-back 50-point games in POR history@Dame_Lillard ERUPTS AGAIN, leading the @trailblazers into sole possession of the West's #8 seed! pic.twitter.com/xPxA40Xcwl NBA(@ NBA) link

Lillard nestelt zich ook in een rijtje van groten die in hun carrière meerdere wedstrijden boven de 60 punten scoren. Hij wordt de zesde speler die daarin slaagt. Wilt Chamberlain (32 matchen), Kobe Bryant (6), Michael Jordan (4), James Harden (4) en Elgin Baylor (3) deden het hem voor.

Achtste play-offplek

Met z’n glansprestatie zorgt Lillard ervoor dat Portland in poleposition ligt om de play-offs in het westen te halen. Z’n team staat nu achtste, met een gewonnen wedstrijd meer dan Memphis en Phoenix - die elk nog een match te goed hebben. Hoe dan ook moet de nummer acht nog ‘seed-in-games’ spelen tegen de nummer negen, omdat alles zo dicht bij elkaar ligt. Over maximum twee wedstrijden wordt dan beslist wie het laatste ticket voor de play-offs bemachtigt. De nummer acht hoeft maar één game te winnen, de nummer negen moet ze beide winnen om aanspraak te maken op de play-offs.

Donderdagnacht staan de laatste wedstrijden op het programma, dan neemt Portland het op tegen Brooklyn, Memphis tegen Milwaukee, Phoenix tegen Dallas en San Antonio tegen Utah.

The NBA standings as the @trailblazers move up to 8th in the West! #WholeNewGame pic.twitter.com/kxrJkHrgvS NBA(@ NBA) link

