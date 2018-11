Dallas eert basketbalicoon Dirk Nowitzki (40) met de sleutels van de stad DMM

21 november 2018

17u22

Bron: Belga 0 NBA Na meer dan 21 jaar trouwe dienst bij Dallas Mavericks in de NBA wordt de 40-jarige Duitse power forward Dirk Nowitzki door de stad Dallas in de bloemetjes gezet voor zijn verdiensten op en naast het basketbalveld.

Voor de volgende wedstrijd van de Mavericks tegen de Brooklyn Nets zal de burgemeester van Dallas, Mike Rawlings, de boomlange Duitser (2m13) symbolisch de sleutel van de stad overhandigen.

De coach van Nowitzki bij de Dallas Mavericks, Rick Carlisle, spaart zijn lof niet. “Als je het mij vraagt, kunnen we Dirk niet genoeg onderscheiden voor zijn verdiensten tijdens twee decennia aan de basketbaltop. Ik weet niet wat de sleutel exact betekent of wat hij opent, maar als iemand hem verdient, is het wel Dirk Nowitzki”, aldus de fiere trainer.

Nowitzki wordt algemeen beschouwd als de beste Europese basketballer ooit in de NBA. In 1998 werd hij in de draft opgepikt door de Milwaukee Bucks, maar onmiddellijk getransfereerd naar de Dallas Mavericks, waar hij nu al 21 seizoenen speelt. Nowitzki leidde de Mavericks in 2011 naar de enige kampioenstitel uit de geschiedenis van de club. Momenteel staat zijn teller op 1471 wedstrijden, 1 MVP-titel en meer dan 31.000 punten. Dit seizoen is de Duitse power forward door een voetblessure nog niet in actie gekomen.