Curry stuwt Golden State naar nieuwe thuiszege, Cleveland en LeBron James zwaar onderuit Redactie

09u57

Bron: Belga 0 AP Stephen Curry legt aan. NBA Kampioen Golden State heeft zich maandagavond (plaatselijke tijd) niet laten verrassen in de NBA. De Warriors wonnen voor eigen publiek met 124-114 van Denver. Stephen Curry was met 32 punten en negen assists andermaal de gangmaker bij de Californiërs. Ook Draymond Green (23 ptn) en Klay Thompson (19 ptn) vonden vlot de weg naar de korf.

Voor Golden State, de leider in de Western Conference, was het de 33e zege van het seizoen. Dat zijn er evenveel als Boston, de nummer 1 in de Eastern Conference. De Celtics verloren wel twee keer meer (10 tegen 8).

Cleveland, de vicekampioen, ging maandagavond met de billen bloot in Minnesota. De Cavaliers verloren met 127-99 van de Timberwolves, waar Andrew Wiggins met 25 punten topschutter werd. LeBron James kende een mindere dag. Hij moest tevreden zijn met 10 punten (8 rebounds, 5 assists).

De Cavs blijven ondanks hun veertiende nederlaag van het seizoen derde in de Eastern Conference, na Boston en Toronto. De Raptors wonnen na een thriller (en een verlenging) in Brooklyn met 113-114. DeMar DeRozan leidde zijn ploeg met 35 punten naar de nipte zege.

In de Western Conference waren er zeges voor topteams Houston (107-116 in Chicago) en San Antonio (100-107 in Sacramento), de nummers 2 en 3 na Golden State.