Curry en Durant leiden Warriors voorbij Brooklyn, Oklahoma City veegt nul weg

29 oktober 2018

10u09

Bron: Belga 0 NBA Stephen Curry (35 punten) en Kevin Durant (34 punten) vormden zondagavond andermaal een ijzersterk duo bij Golden State. De twee toppers bezorgden de kampioen een 114-120 overwinning op het terrein van Brooklyn.

Curry scoorde zeven driepunters en was daarmee goed voor een nieuw NBA-record. In de eerste zeven wedstrijden van het seizoen maakte Curry minstens vijf driepunters. Daarmee doet hij beter dan George McCloud in het seizoen 1995-1996. Die scoorde voor Dallas in de eerste zes matchen telkens minstens vijf driepunters.

Golden State voert met zes overwinningen in zeven matchen de stand in de Western Conference aan. Helemaal onderin dat klassement gaf Oklahoma City de rode lantaarn door aan Phoenix. De Thunder mocht voor eigen publiek tegen de Suns voor het eerst dit seizoen proeven van de zege. Russell Westbrook (23 punten, 9 rebounds), Paul George (23 punten) en Nerlens Noel (20 punten, 15 rebounds) voerden de thuisploeg naar een 117-110 zege.