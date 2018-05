Curry en co gaan in tweede ronde play-offs de boot in tegen New Orleans DMM

05 mei 2018

08u48

Bron: Belga 0 NBA Titelverdediger Golden State Warriors is tegen zijn eerste nederlaag aangelopen in de tweede ronde van de play-offs in de Western Conference van de NBA.

Op het parket van New Orleans verloren de Warriors, met Kevin Durant en Stephen Curry in de rangen, met 119-100. Onder impuls van sterspeler Anthony Davis (33 punten en 18 rebounds) namen de Pelicans reeds in het eerste kwart afstand van de bezoekers, een voorsprong die ze nadien niet meer uit handen gaven. In de halve finales van de conferences blijven de Warriors wel met 2-1 aan de leiding. In deze best-of-seven stoot het team dat vier keer wint door naar de finales van de conferences.

In de andere wedstrijd van de tweede ronde ging Houston Rockets met 92-113 winnen op bezoek bij Utah Jazz. Houston neemt daarmee met 2-1 de leiding.